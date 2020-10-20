Pandemi dijital dünyayı nasıl değiştirecek? - Son Dakika

Bu yılın en önemli dijital dönüşüm etkinliklerinden biri olarak gösterilen itelliDay, 14 Ekim'de "Zamanı Değere Dönüştürenler" temasıyla gerçekleştirildi. 2 bin 500'ü aşkın iş profesyonelinin katıldığı online etkinlikte, dijital dönüşümle sektörlerine liderlik eden kurumların yöneticileri, son dönemde yaşadıklarını, ortaya çıkan yeni ihtiyaçları ve yeni duruma nasıl hızla uyum sağladıklarını anlattı. itelligence Türkiye ve MENA CEO'su Dr. Bahri Danış, "Şurası çok net ki artık yeni bir dünyadayız. Bütün bu yaşadıklarımız belki de bizi yepyeni bir geleceğe götürecek günün sabahında çalan uyandırma alarmıydı" dedi.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında faaliyetlerde bulunan SAP'nin en büyük uluslararası iş ortağı itelligence Türkiye, geçtiğimiz yıl ilgi gören itelliDay etkinliğini bu sene pandemiye uygun olarak dijital ortamda sürdürüyor. 14 Ekim'de düzenlenen ve iş dünyasından 2 bin 500'ü aşkın yöneticinin katıldığı, dijital platformda gerçekleşen teknoloji etkinliğinde, zamanı değere dönüştürdüğü belirtilen liderler bugünü ve geleceği konuştu. Dijital zeka, çeviklik, dayanıklılık, liderlik ve deneyim gibi gündeme damga vuran kavramların iş hayatına etkilerinin ele alındığı Jülide Ateş'in sunumu ile gerçekleşen etkinlikte Liderlik ve Yönetim Düşünürü Fazıl Oral, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay ve Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran konuk konuşmacı olarak yer alırken, 30'u aşkın konuşmacı, NTV stüdyolarından yayınlanan panellerle deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin kapanışını, "Dijitalleşme ve Teknolojiyle Bitmeyen İmtihanımız" başlıklı özel oturumla ünlü yazar ve senarist Gülse Birsel ile TV sunucusu Saba Tümer yaptı.

"HAYAL ETTIĞINI ANINDA TALEP EDEN MÜŞTERILERE HIZMET VEREN ŞIRKETLERIN ÇALIŞANLARIYIZ ARTIK!"

itelligence Türkiye ve MENA CEO'su Dr. Bahri Danış, etkinliğin açılış konuşmasında "Hayat tersyüz oldu, her şey sıfırlandı" diye tanımladığı pandemi döneminde yaşananları anlattı. Danış, sözlerine şöyle devam etti: "İster yeni normal deyin, ister yeni yakın. Şurası çok net ki artık yeni bir dünyadayız. Bütün bu yaşadıklarımız belki de bizi yepyeni bir geleceğe götürecek günün sabahında çalan uyandırma alarmıydı."

Bu yeni dünyanın algoritmalarını iş dünyasının liderleriyle birlikte ele almak üzere itelliDay 2020'yi tasarladıklarını belirten Danış, "Normal şartlarda son 8-9 ayda yaşadıklarımızı bir masal gibi dinlesek, bu dönemde öne çıkan kavramın hız olacağını hayal bile edemezdik. Oysa değişim inanılmaz bir hızla geldi. Evde bir tıkla gelen internet siparişi, arkada ışık hızında bir lojistik operasyonunu zorunlu hale getirdi. Bu hıza ayak uyduramayanlar, müşteri tarafından resmin dışına itildi. Bu yüzden eskiden 1-2 yıl süren projeler, aylar hatta haftalar içinde canlıya alındı. Şirketler için dayanıklı olmanın, yılmadan çözüm bulmanın ne demek olduğu yeniden tanımlandı. Görünen o ki hem finansal hem de operasyonel olarak dayanıklı olmayanlar, bu yeni dünyanın oyuncusu artık olamayacak. Hız, dayanıklılık, çeviklik, liderlik... Bunları çokça konuştuk, uzun yıllarca da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü tüm bunları yeniden tanımlayan, deneyimdeki devrim aslında. İnterneti belki de daha önce hiç bilmeyenlerin online alışveriş yaptığı bir dönemdeyiz. Hayal ettiğini anında talep eden müşterilere hizmet veren şirketlerin çalışanlarıyız artık. Hep konuştuğumuz ama belki de ilk kez derinden hissettiğimiz müşteri deneyimini artık sağlamak zorundayız" dedi.

"İŞ SÜREÇLERINDE UÇTAN UCA ILERI TEKNOLOJILERI KULLANANLAR, GELECEĞI BUGÜNDEN YAKALIYOR!"

Konuşmasında gelecek kuşakların yaşayacağı dünyanın bugünden şekillenmeye başladığına dikkat çeken SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bu değişimi 3 grupta değerlendirdi. Candan, "Elbette öncelikle çalışanlar geliyor. Eskiden adaylar içerisinde işini en iyi yapanları arıyorduk, şimdi yarının iş problemlerini çözmede hangi yetkinliklere sahipsiniz diye soruyoruz. Değişimin ikinci parçası ise tedarik zincirleri. Kovid-19 ile birlikte büyük üreticilerin riski yönetmek için üretimlerini farklı coğrafyalara dağıtması gerektiği ortaya çıktı. Bu da üreticilerimizin dünyadaki tedarik zincirinden daha fazla payı Türkiye'ye getirebilecekleri anlamına geliyor. Üçüncü sırada ise müşteriler yer alıyor. Deneyim ekonomisinde kurumların önceliği müşterilerine ürünü sunmanın ötesinde en doğru hizmeti en doğru koşullarda sağlayabilmek haline geldi. Sonuç olarak tüm bu değişimleri dikkate alarak; üretim planlamadan insan kaynaklarına, depo yönetiminden lojistiğe tüm iş süreçlerinde uçtan uca ileri teknolojileri kullanan kurumlar, zamanı değere dönüştürebilir ve böylelikle geleceği bugünden yakalayarak rekabette öne geçebilir." diye konuştu.

itelligence Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ettiği kurumların liderleri, NTV stüdyolarında çekilen panellerde deneyimlerini paylaştı. "Müşteri Deneyimini Zirveye Taşıyan Liderler" panelinde CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve Teknosa CEO'su Bülent Gürcan; "Üretimde Geleceği Tasarlayan Liderler" panelinde Orhan Holding Global CIO'su Ali Çetinbulut, MESS Teknoloji Merkezi Proje Direktörü Büşra Başkol ve Silverline Bilgi Teknolojileri Direktörü Utku Aygül; "Büyük Veriyi Altın Fırsata Dönüştüren Liderler" panelinde BSH Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Berke Menekli, Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve Akbank Bütçe ve Yönetim Raporlaması Bölüm Başkanı Aynur Satıcı; "Yarınları Güvenle Buluta Taşıyan Liderler" panelinde Bulutistan CEO'su Begim Başlıgil, Eren Perakende CRM Direktörü Çetin Özcan ve Sun Tekstil Süreç İyileştirme Müdürü Berna Adıgüzel; "Dijital Dönüşümde Çığır Açan Liderler" panelinde ise Hayat Holding Global CIO'su Gülsün Akhisaroğlu, Tofaş CIO'su Ömer Özgür Çetinoğlu ve Arçelik CIO'su Yekta Caymaz yer aldı.Bulutistan CEO'su Begim Başlıgil, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ve Micro Focus Ülke Müdürü Deniz Kırca; yeni hayat düzeninde daha güçlü şirketlere dönüşmek için ihtiyaç duyulan dijital farkındalığa dair ayrıntıları ve dönüşen stratejilerini aktardı.

- İstanbul