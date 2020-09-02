Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı - Son Dakika
BBC

Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı

Koronavirüs pandemisi sonrası düzenlenen ilk büyük uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali, bu akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı, System.String[]

Koronavirüs pandemisi sonrası düzenlenen ilk büyük uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali, bu akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali bu yıl 77. kez düzenleniyor. Aralarında Cannes Film Festivali'nin de yer aldığı birçok benzer etkinlik iptal edilirken ya da sanal ortama taşınırken Venedik Film Festivali'nin daha az katılımla da olsa yapılmasına karar verilmişti.

Venedik Film Festivali'nin açılışına, dayanışma mesajı vermek amacıyla Cannes, Berlin, San Sebastian, Locarno gibi Avrupa'nın diğer önemli film festivallerinin direktörleri de katıldı.

Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, festivalin "sinema sektöründe çalışan herkes için bir dayanışma ve cesaret mesajı" olmasını umduğunu söyledi.

2-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin jüri başkanlığını Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett yapıyor. Cate Blanchett, festivalin organizatörlerini "bir mucize" yarattıkları için tebrik etti.

Blanchett, kendisinin de son aylarda "çok zor koşullarda filmlerini tamamlamaya çalışan sinemacılara destek ve dayanışma göstermek için" festivale katıldığını söyledi.

Pandemi dönemi boyunca yaşanan sıkıntılardan bahseden Blanchett, "6 ay boyunca domuzlar ve tavuklarla konuştum. Şu an yetişkinlerle sohbet ediyor olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.





Salonlarda maske zorunlu

Açılış akşamı yapılan "sosyal mesafeli" kırmızı halı törenine Cate Blanchett'ın yanı sıra, oyuncular Tilda Swinton ve Matt Dillon da katıldı.

Bu yıl sıra dışı koşullarda düzenlenen festivalin kırmızı halı törenine, koronavirüs tedbirleri gereği hayranlar alınmadı.

Tedbirler gereği yarışmaya katılan film ve davetli sayısı azaltıldı, açık havada iki yeni sinema kuruldu.

Törenin yapıldığı ve filmlerin gösterildiği salonlara girmeden önce ateş ölçtürmek, salonlarda maske takmak, koltuklar arasında mesafe bırakmak ve biletleri önceden internette satın almak gibi bir dizi yeni kural getirildi.

Festivalin açılış töreni, temmuz ayında hayatını kaybeden müzisyen Ennio Morricone'nin "Bir Zamanlar Amerika" filmi için bestelediği bir parçanın çalınmasıyla başladı.

Törende, İngiliz oyuncu Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi.

Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Aslan için 18 film yarışacak.

Film Festivali, Venedik, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:22

Son Dakika Dünya Pandemi döneminde düzenlenen ilk büyük film festivali Venedik'te başladı - Son Dakika Dünya

BBC
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