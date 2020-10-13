Pandemi döneminde obezite arttı - Son Dakika

Pandemi döneminde obezite arttı

13.10.2020 11:52
Pandemi döneminde obezite arttı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde dünya ve Türkiye genelinde obezitenin arttığını ve obezitenin korona virüse yakalanma riskini artırdığını belirterek sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde dünya ve Türkiye genelinde obezitenin arttığını ve obezitenin korona virüse yakalanma riskini artırdığını belirterek sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Diyetisyen Uygur, sosyal izolasyon döneminde ev tipi beslenmenin faydalarından gerektiği gibi yararlanılamadığını belirterek, "Çoğu ailede düzenli yemek pişirilmesine, sofra kurulmasına, annelerin mutfakta geçirdiği sürenin artmasına rağmen kilo artışı kaçınılmaz olmuştur. Yeme davranışlarının pandemi stresinden etkilendiğini; iştahsızlık, aşırı yeme, tıkınırcasına yeme (binge eating) olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. İzolasyon döneminde yaşanan stres, uyku düzensizliklerine yol açmıştır. Uyku düzeni ve kalitesindeki bozulmayla beraber, beyindeki ödül merkezlerini uyaran yüksek yağ, yüksek tuz, yüksek şekerli yiyeceklere yönelim; fast food, şekerli içecek ve işlenmiş besin tüketimi; ekran başında geçirilen süre; hareketsizlik artmıştır. Tüm bu faktörler obeziteye sebep olmuştur" açıklamasında bulundu.

"OBEZ ÇOCUKLARIN A, E, C VİTAMİNLERİ DÜŞÜK"

Pandemi sürecinin, çoğu çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Uygur, okulların kapalı kaldığı süre boyunca, çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü, sportif aktivitelerinin azaldığını söyledi. Ekrana bakma ve uykuda geçirdikleri zaman ile cips, kırmızı et, şekerli içecek tüketimlerinin arttığını dile getiren Uygur, "TV ve bilgisayar oyunları; hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, fast food besin ve şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir" dedi.

"OBEZ BİREYLERİN KORONA VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK"

Diyetisyen Uygur, obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk oluşturduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Mart 2020'den beri, obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki bilinmektedir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35 kilogram/metrekarenin üzerinde olan bireyler ile 25 kilogram/metrekarenin altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin korona virüse yakalanma riskinin yedi kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir."

(İHA)

Pandemi döneminde obezite arttı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Koronavirüs, Obezite, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde obezite arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı         
12:15
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak         
11:05
Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 12:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde obezite arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei