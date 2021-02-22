Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası - Son Dakika

Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası

22.02.2021 17:09
Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 699 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 699 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 699 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş olayında 2 kişiye adli işlem uygulanırken, 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi. Bir apartmanda 5 evin ise umuma açık yer haline getirilerek 22 kişiye kumar oynamaktan dolayı 48 bin 312 TL idari para cezası uygulandı. İkamet içerisinde bulunan toplam 27 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten dolayı 23 bin 220 TL, toplamda 71 bin 532 TL idari para cezası uygulandı. İkametler zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Operasyonda kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 50 Euro ve bin 830 TL ele geçirildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 38 kişiye 40 bin 500 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 231 işyeri denetlendi. Denetimlerde 737 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 2 kişinin maske takmadığı, 37 kişinin ise sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 40 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin 496 TL idari para cezası

Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kapsamında yapılan denetimlerde ise geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan kontrollerde 12 ayrı adreste bulunan 240 apart dairesi ve 9 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda kuralları ihlal eden 3 apart yetkilisine toplam 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası
Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası
Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası
Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası

Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 27 kişiye 71 bin 532 TL idari para cezası - Son Dakika


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