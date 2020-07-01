Pandemi sonrası gençlere kariyer önerileri ve iyi şirketleri tanıma tüyoları

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin , kariyer hazırlığındaki üniversitelilere ve hayatlarının tercihini yapacak gençlere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Alkin, "Çalışmak için, eğitim seviyesini her yıl yükselten, kurumu tek bir merkezden değil, network prensibine göre bir orkestra şefi gibi yöneten iş liderlerinin bulunduğu şirketleri tercih edin" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, Koronavirüs salgınının iş dünyasına etkileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "yeni normal" diye bir şeyin olmadığını, sadece normalde yapılan işlerin artık farklı şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Gençler bundan sonra çok fazla insanın, çok büyük metrekarelere yayılmış, dijital altyapısı tartışılır şirketlerde asla çalışmamalı. Bunun yerine eğitim seviyesini her yıl yükselten, şirketi tek bir merkezden değil, network prensibine göre bir orkestra şefi gibi yöneten iş liderleri ile çalışmayı tercih etmeliler" dedi.

"GELECEK TEKNOLOJİ, İNSAN KAYNAĞI, MARKALAŞMA VE İNOVASYONDA"

Üniversite sınavlarının ardından gençlerin, mesleklerini ve kariyer yaşamlarını belirleyecek seçimleri yapacakları tercih dönemine yoğunlaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Emre Alkin, önümüzdeki dönemde teknoloji, insan kaynağı, markalaşma, inovasyon ve modernliği gerektiren alanların, gençlerin tercihi olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Alkin, "Ancak sektörü ne olursa olsun, gençlerin çalışmayı planladıkları kurumda ilk bakacakları, firmanın Wi-Fi gücü değil adaleti olmalı" şeklinde konuştu.

'PATRON ŞİRKETLERİNDEN UZAK DURUN'

Çalışanı mutsuzken kendi mutluluğunu gözeten iş insanlarının önünde sonunda şirketlerini batıracağını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, kurumsal diye bilinen birçok şirketin gençlerin gözünü kamaştırdığını, ancak gerçeğin farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Maalesef birçoğunda ne atamalar, ne terfiler kurumsal prensiplere dayalı. Birçok patron Türkiye'de kendini hem yönetim kurulu başkanı, hem genel müdür, hem denetçi, hem muhasebe müdürü, hem de finans müdürü sanıyor. Bu tip kurumlarda parlak maaşlar ve göz kamaştıran özlük hakları olsa da çalışanlar bir türlü mutlu olamıyor. Pandemi sonrası gençlere en önemli tavsiyem, parlak gibi gözüken ama yönetimi tek kişiye bağlı kurumlar yerine, kendilerini mutlu edecek, güzel deneyimler yaşatacak yerlerde çalışmaları."

İYİ ŞİRKETİN KRİTERLERİ

Şirketin küçük veya büyük olmasının ve sunulan hakların kapsamının çok önemli olmadığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Eğer işletme elindekileri eşitlikçi ve adaletli bir şekilde çalışanları ile paylaşıyorsa iyi bir şirkettir ve burada çalışmaya değer" dedi. Emek, sermaye, toprak ve girişimcinin bir işletmede eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Emek ücret, sermaye faiz, toprak sahibi rant alır ve nihayetinde girişimci kar ile ödüllendirilir. Eğer girişimci firmanın faaliyetiyle ilgili olmayan harcamalarını firmaya fatura ediyorsa ve sürekli kar edememekten şikayet edip personeline hak ettiklerini vermiyorsa, oradan uzak durulmalıdır."

- İstanbul