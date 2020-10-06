Pandemi süreci gemi maketlerine olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Mart ayından bu yana devam eden Korona virüs süreci kapsamında sağlık için evde kalanların yeni uğraşı maket gemiler olmaya başladı. Ustasının maharetine göre değeri bir günlük yevmiyeden bir otomobil fiyatına kadar değişen maket gemiler, pandemi sürecinde daha fazla yapılmaya ve daha fazla ilgi görmeye başladı.

Sabır ve el işçiliğinin birleştiği gemi modeli maketçiliğinin stresten uzaklaşıp keyifli vakit geçirmek için değerli bir hobi olduğunu belirten Su Üstünde Bloğu'nun yetkilisi Eren Budaklı, "Genellikle maharetli kişilerin evlatlarına ve yakınlarına ömür boyu saklayacakları hediye bırakmak amacıyla başladıkları gemi maketçiliği artık bir sektör oldu. Denize ve su üstündeki yaşama sevdası olan herkesin evinin en güzel köşesinde tuttuğu maket gemiler aynı zamanda önemli bir kültürün de devamıydı. Son zamanlarda teknolojiye yenik düşen meslekler arasında yer almaya yüz tutan gemi maketçiliği pandemi süreci ile birlikte insanların sağlık için evde kalmaya başlamasından sonra yeniden gözde uğraşlar arasında yerini aldı" diyerek eskiden sadece bir uğraş olan gemi maketçiliğinin artık bir ekmek kapısı haline geldiğini söyledi.

Su Üstünde Bloğu olarak, mavi sulardaki yaşama ve yüzen hayata ilgisi olan herkesin istediği ebat ve özelliklerde maket gemilerle buluşturduklarını belirten Budaklı, " Gemi maketi koleksiyonculuğuna olan ilginin ve maket siparişlerinin artması ile birlikte hobi için gemi modeli maketçiliği yapanlar bir yandan hobisi ile uğraşırken diğer yandan para kazanmaya başladılar. www.suustunde.com adlı internet site mağazamızda bulunan gemi modellerinin alım satımları ciddi oranda arttı" diyerek pandemi sürecinin unutulmaya yüz tutan bir çok uğraşı da yeniden canlandırdığını kaydetti.

Gemi maketi yapmanın aynı zamanda insana sabır gösterdiği oranda sakinlik duygusu veren güzel bir uğraş olduğunu belirten Eren Budaklı, "Profesyonel detaylarda yapılmış bir gemi model maketi zaman zaman gerçek bir geminin inşası kadar zaman almaktadır. Profesyonel bir ustanın elinden bir gemi model maketinin yapım süresi 25 gün ile 12 ay süren emek sonucu ortaya çıkmaktadır. Son zamanlarda gemi maketçiliğine gönül veren yeni kişilerin ortaya çıkması bizleri sevindiriyor. Özellikle genç yaşta kişilerin bu hobiye gönül vererek model maketçi olmasını, bu sanatın ileriye gitmesi ve gelişmesi bakımından çok önemli buluyoruz. Yeni başlayan öğrencilerimize özellikle modellemeye başlamadan önce hangi teknikle yapılacağına karar vermesi ve modelin gerçekçi olabilmesi için aslına uygun malzeme kullanması gerektiğini gösteriyoruz. Gemi maketi yapımında ölçekli yapılması ve yapılacak modelin planına uygun parçaları ortaya çıkarmakla başlamaları konusundaki esasları aktarıyoruz" dedi. - AYDIN