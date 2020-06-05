"Pandemi sürecinde fahiş fiyatları engelledik, rafları boş bırakmadık" - Son Dakika

"Pandemi sürecinde fahiş fiyatları engelledik, rafları boş bırakmadık"

Perakende Sohbetleri toplantısında EGD üyelerinin sorularını yanıtlayan İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Pandemi sürecinin başlaması ile özellikle makarna ve kolonya gibi ürünlerin aşırı talebi nedeni birkaç gün piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı ancak PERDER olarak...

Perakende Sohbetleri toplantısında EGD üyelerinin sorularını yanıtlayan İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Pandemi sürecinin başlaması ile özellikle makarna ve kolonya gibi ürünlerin aşırı talebi nedeni birkaç gün piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı ancak PERDER olarak çok hızlı davranarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yaptık, fırsatçılara mahal vermeyeceğimizi, stoklarımızın yeterli olduğunu ve paniğe gerek olmadığını ifade ettik." dedi.


Pandemi sürecinin başlaması ile tüketim ve satın alma alışkanlıklarındaki değişimler, gözlerin perakende sektörüne çevrilmesine neden oldu. Güvenilir Ürün Platformu katkılarıyla düzenlenen 'Perakende Sohbetleri' toplantısında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi basını ile bir araya gelen İstanbul Perakenciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, perakende sektörünün güncel durumu ile ilgili EGD üyelerinin sorularını yanıtladı.


"Perakende sektörünün stokları tam"


Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen online buluşmada İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Pandemi sürecinin başlaması ile özellikle makarna ve kolonya gibi ürünlerin aşırı talebi nedeni birkaç gün piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı ancak PERDER olarak çok hızlı davranarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yaptık, fırsatçılara mahal vermeyeceğimizi, stoklarımızın yeterli olduğunu ve paniğe gerek olmadığını ifade ettik. Bunu da kendimize görev edindik ve süreç boyunca da bu görevimizi doğru bir şekilde yönettik. Ürün tedariğinde de tüm üretici firmalarla istişare de bulunarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması için çok özverili bir şekilde çalıştık. Dünya Sağlık Örgütü eylül-ekim ayı gibi iki dalga olabileceğinden bahsediyor bizim pandemi sürecinin en başından itibaren hiçbir zaman stok problemimiz olmadı. Hiçbir şekilde tüketiciyi mağdur etmedik ve ürünle buluşturduk şu an ve ilerisi içinde stoklarımız tamdır. Marketlerimizde özellikle hijyene çok dikkat ederek hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin sağlığını maksimum seviyede koruduk ve korumaya devam ediyoruz. Perakende sektöründede yeni normal diye bir tabir oluştu artık hem çalışanlar, hem işleyiş hem de tüketici için düzenlemeler ve değişiklikler var." dedi.


"Yüzde 860 artışla rekor kolonya"


2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam tüketim harcamaları 1 trilyon 61 milyon TL, bunun yüzde 35'ini perakende harcamaları oluşturduğunu kaydeden Güzeldere, "Ayrıca, tüm sektörlerin toplam cirosu olan 350 milyar TL içinde perakendenin payı yüzde 12. Perakende sektöründe toplam çalışan sayısı 2 milyon 720 bin kişi. Tüketici satınalma alışkanlıklarında önemli değişimler var. Özellikle mart-nisan arasında evde yemek yapma oranında yüzde 80'e yakın bir artış var. Ayrıca toplam sepet içinde yüzde 40 a yakın gıda, temel ihtiyaç ve temizlik malzemesi alımında artış oldu. Temel gıda ürünlerinde yüzde 50, kişisel bakım ve ev temizlik ürünlerinin satınalınmasında yüzde 40 artış oldu. Kişisel bakım ürünleri içinde ise yüzde 860 artış ile rekor kolonyanın.Ayrıca mayada yüzde 430, makarnada yüzde 53 lük bir artış oldu." ifadelerini kullandı.


"Satış yöntemlerinde online alışveriş'e kayma var, online satışlar 5 kat arttı"


Cirosal büyüklüklüklerinin 25 Milyar TL'yi bulduğunu belirten Güzeldere, "İstanbul PERDER olarak 41 üyemiz ve markamız var. Toplam 30bin çalışanımız, 1716 satış noktamız ve 1 milyon metrekarelik satış alanımız ile halkımıza hizmet ediyoruz. Yeni alışverişçi ve yeni perakendeci diye iki ayrı kavram gelişti. Yeni alışverişçi daha bilinçli, evinde daha fazla zaman geçiren ve hayatın kıymetini bilen ayrıca hijyen odaklı ve bilinçli beslenen kişi . Yeni perakendeci ise hijyen konusunda çok daha hassas, müşterilerinin ihtiyaçlarını maksimum önlemlerle karşılayan, tüketim alışkanlıklarına ayak uyduran ve kendini uzmanlaşarak geliştiren kişi ve sistemler. Yeni tüketici gerçekten eskiye göre daha bilinçli bunu açık ürünlere olan talebin düşmesinden söyleyebilirim. Fiyatı en çok artan ürünler sarımsak, zencefil, kağıt grubu ürünler ile kolonya. Bunlar haricinde yüksek oranda artış olan bir ürün olmadığını söyleyebilirim. Satış yöntemlerinde 'online alışveriş'e kayma var, online satışlar 5 kat arttı.


Alışkanlıkların değişmesi sepet ortalamalarını arttırdı"


Faruk Güzeldere, 2019'un mart ayına göre cirolarında yüzde 50 ye yakın artış görüldüğünü kaydederek, "Genel sepet ortalaması 30-35 TL bandında giderken 60-65 TL ortalamasına geldi. Ancak bu artış fiyat artışlarından ziyade satınalma alışkanlıklarındaki değişimlerden. Ev halkından 2-3 kişi alışverişi birden fazla noktadan yaparken şimdi tek kişi tek noktadan hızlıca alışverişini yapıp çıkıyor. Ayrıca alınan ürün adedi arttı." diye konuştu.


"Yanlış haberler sektörü yaralıyor"


Tarlada 1 lira markette 7 lira gibi söylemlerle marketleri zan altında bıraktığının altını çizen Güzeldere, "Çok kar etmek ya da çok fahiş fiyatlarla ürün satmak gibi asılsız söylemler sektörümüze zarar veriyor. Her ürünün çeşidi ve kalitesi ayrı. Tarlada 1 TL olan salçalık domates ile çeri domates arasında hem kalite hem fiyat farkı var. Perakendeci fiyatı belirleyen merci değildir, perakendeci karını koyarak alıp satandır. Fahiş oranlarda kar koyan ne sektörde ne pazarda barınabilir ayrıca tüketicide talep etmez." şeklinde konuştu.


"Tarım Bakanlığının uygulamalarını önemsiyoruz"


Taklit tağşiş listeleri açıklanır açıklanmaz hemen üyelerine bilgi gönderdiklerini ve gerekli kontrollerin yapılması konusunda ikaz ettiklerini belirten Güzeldere, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamalarını çok önemsediklerini ve desteklediklerini bildirdi. - İSTANBUL

Güzeldere, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Pandemi sürecinde fahiş fiyatları engelledik, rafları boş bırakmadık' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu         
17:07
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi         
17:03
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı         
17:01
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi         
16:34
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı         
16:32
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu         
16:29
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi         
16:24
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 19:54:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemi sürecinde fahiş fiyatları engelledik, rafları boş bırakmadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]