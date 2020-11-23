Pandemi sürecinde online ayna satışına yoğun talep - Son Dakika

Pandeminin yeniden yükselmesi üzerine yetkililer tarafından ek tedbirlerin alınması ve vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrıları ayna satışlarına talebi artırdı. Evde uzun süre geçiren insanların ferah bir ortam için ayna tercih ettiklerini bu nedenle evlerini yeniden dekore ettikleri ifade edildi.

Pandeminin yeniden tehlikeli boyutlara çıkmasının ardından vatandaşların evde vakit geçirdiği sürenin uzaması ile birlikte ev ortamlarına ferahlık katmak için vatandaşlar, evlerini yeniden dekore etmeye başladı. Ayna sektöründe piyasanın önde gelen firmalarından Ayna Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Arslan, ortama ferahlık vermesi nedeniyle insanların evde geçirdikleri sürenin uzaması ile birlikte ayna satışlarına özellikle de online satışlara talebin arttığını dile getirdi.

Gelişen teknoloji ile birlikte ayna sektörüne olan talebin yıllar içerisinde büyüdüğünü dile getiren Ayna Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Arslan "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ve bu süreci evlerinde geçirmek zorunda kalan insanlar, yoğun çalışmaları nedeniyle erteleyen ya da yaşam alanlarında değişiklik yapmak isteyip de fırsat bulamayanlar bu süreci değerlendirerek ayna ve mobilya sektörüne büyük bir hareket getirdi" dedi. Bu döneme has projeler de ürettiklerini söyleyen Arslan "Önce sağlık diyerek hijyen kuralları içerisinde çalışıyoruz ve hiçbir talebi geri çevirmiyoruz. Salgın döneminde bile bu döneme has projelerimiz oldu. Daha önce de Ayna Merkezi firması olarak lüks bir aracı 100 bin parça ayna kullanarak kaplayarak dikkatleri üzerimize çektik. Bunda amacımız yapacağımız projelerin sınırsız oluşuydu. Özellikle Almanya, Belçika, İsviçre, Avusturya olmak üzere bir çok Avrupa hatta Asya ülkelerinden online sipariş alıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL