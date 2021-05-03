"Pandemi Sürecinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Üzerindeki Etkisi ve Dijital Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından "Pandemi Sürecinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Üzerindeki Etkisi ve Dijital Dönüşüm" başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent'in yanı sıra Yaratıcı Endüstriler ve Teknoloji Girişimcisi Lalin Akalın, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Vatanartıran ve TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda 2021 yılının "Sürdürülebilir Gelişme İçin Yaratıcı Ekonomi Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak 2021 'Yaratıcı Ekonomi Yılı'nda bu çerçevede bir dizi program yapmayı tasarladık. Bugün bu program bu serinin ilk paneli olacak. Yaratıcı kültür endüstrileri dediğimizde dünya genelinde 30 milyon kişinin istihdamından, 2,3 milyar dolarlık bir cirodan bahsediyoruz. Salgın süreciyle bu elbette ki sekteye uğradı. Birçok performans ya da uygulama iptal edildi, ertelendi. Dijital formata aktarma imkanı bulunanlar dijitalde icra edildi ya da hibrit modelde icra edildi. Keza üretim, dağıtım, erişimden oluşan değer zinciri de akamete uğradı. Aslında salgın süresince üretim ve performans dijitale taşınabildiği oranda erişilebilir ve tüketilebilir hale geldi."

Dijitalleşmenin sağladığı imkanların teknolojinin tercih değil zorunluluk olduğunu herkese gösterdiğini ifade eden Taşkent, Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak dijital yol haritası hazırlayarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) sunan 20 ülkeden biri olduklarını söyledi.

Taşkent, Ekim 2020'de telife konu endüstrilerin Türkiye'ye katkısını ölçme yönünde bir rapor hazırladıklarına dikkati çekerek, bu rapora genel müdürlüğün internet sitesinden ulaşabileceği bilgisini verdi.

"Dijital teknolojilere hakim olan sanatçılar ayakta kalmayı başardılar"

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Vatanartıran da teknolojinin getirdiği kısıtlamalara rağmen sanatçıların kendi üretimlerini yapabilmesi adına dijital becerilerin kazanılmasının şart olduğunu vurgulayarak, "Evinde kayıt alabilen, dijital teknolojilere hakim olan sanatçılar bir şekilde bu çaresiz ortamda bile ayakta kalmayı başardılar. O yüzden konservatuvar eğitimlerinde sanatçılarımız yetişirken onlara dijital becerilerin kazandırılmasının sanatçı olarak var olmalarının olmazsa olmaz kısımlarından biri olduğunu bu süreç bize anlatmış oldu." şeklinde konuştu.

Oyuncu Mert Fırat ise Tiyatro Kooperatifi sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinin eşit oranda tiyatro faaliyeti yürüten yapılara dağıtılabildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçılar olarak zor zamanlar geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. 32 tiyatro ile kurulmuştuk kooperatif olarak, şu an 64 tiyatroyuz var olan ve devam eden. 2,5 milyon seyirciyle buluşan bir toplamız. Etki alanı da gayet kuvvetli bir yapıyız. Oyuncular Sendikası'nın da sahada yürüttüğü çalışmalar var. Bu süreçte biz kooperatif olarak sendika ve diğer kurumlarla bir araya gelerek fikir masaları var ettik. Hatta güncel sanatçılar ve onların birlikleriyle buluştuk. Bu süreci nasıl yönetmemiz gerektiğini düşündük. Bakanlıkla da sürekli düzenli toplantılarda bulunduk."

Fırat, dijital dönüşümün tiyatrolar için bir imkan olduğunu aktararak, dijitale ilgi gösteren seyirci rakamının da iyi bir düzeyde olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren ve pandeminin kültür endüstrileri üzerindeki etkisinin ele alındığı çevrim içi etkinliğin tamamı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün Youtube kanalından izlenebilir.