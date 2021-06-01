Pandemide tarım aletlerine ilgi arttı - Son Dakika

Pandemide tarım aletlerine ilgi arttı

Hırdavatçılar satışların pandemi öncesine göre yüzde 200 arttığını söylüyor

TRABZON - Trabzon'da pandemi sürecinde tarım aletlerine olan ilgi arttı. Özellikle köylerde tarım yapanların sayısı pandemi öncesine göre yarı yarıya arttığı belirtilirken eskiye dönüşün başladığı belirtildi. Doğu Karadeniz Bölgesi tarım arazileri bakımından diğer bölgelere oranda daha dezavantajlı bölge olurken, özellikle arazilerin meyilli olması tarımı güçleştiriyor.

Trabzon'da toplam 466 bin 400 hektar arazi bulunurken bu arazilerin yüzde 21'ini (98 bin 875 hektar alan) tarım arazisi, yüzde 24'ünü (111 bin 719 hektar alan) çayır-mera, yüzde 44'ünü (203 bin 248 hektar alan) orman ve yüzde 11'ini (52 bin 558 hektar alan) tarım dışı arazi oluşturuyor.

Trabzon'da özellikle pandemi sürecinde tarıma olan ilginin arttığı gözlenirken, köylere doğru göçün pandemi öncesine göre arttığı belirtildi. Pazarkapı mevkiinde hırdavat malzemeleri satan Mustafa Usta, pandemide eskiye dönüşün başladığını ifade ederek "Genelde hırdavat malzemesi yani köylüye hitap eden her türlü tarım aletini satıyoruz. Sepetinden, kazmasına kadar her şeyi satıyoruz. Pandemiden sonra özellikle köylerde tarım daha da arttı. Pandemi dolayısıyla köylere hücum başladı. Vatandaş patatesini, fındığını, fasulyesini dikerken bazıları tarlasını genişletiyor. Köylerde tarım yüzde yüz değil, yüzde 200 arttı diyebiliriz. Dolayısıyla satışlarımızda asgari bir artma oldu. Vatandaşlar genelde orak, balta, kazma gibi tarım aletleri alıyor. Aslında köylerde arazi kıtlığı yok insan kıtlığı var. Şimdilerde de eskiye dönüş oldu" diye konuştu.