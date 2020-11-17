Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler - Son Dakika

Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler

17.11.2020 10:57
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler, System.String[]

Ellerinde eldiven, başlarında şapka, ağızlarında maske ve özel kıyafetleriyle büyük özveriyle çalışan çöpçüler, gece gündüz demeden her gün milyonlarca kişinin kovidli olup olmadığına bakmadan sokak sokak gezerek çöplerini topluyor.

Ellerinde eldiven, başlarında şapka, ağızlarında maske ve özel kıyafetleriyle büyük özveriyle çalışan çöpçüler, gece gündüz demeden her gün milyonlarca kişinin kovidli olup olmadığına bakmadan sokak sokak gezerek çöplerini topluyor. Pandemi sürecinde ailelerinden uzak kaldıklarını eve gittiklerinde tedirgin olduklarını anlatan pandeminin 'gizli kahramanları' işçiler, vatandaşlardan saygı ve duyarlılık bekliyor.

Doğada insandan başka çöp üreten bir canlı yok. Çöp, insanın hayatından arta kalan bir şey. İstanbul'da sadece 1 kişi bir gün içinde 1 kilogram çöp üretiyor. İşte insanların ürettiği bu çöpleri her gün toplayan çöpçüler, koronavirüs salgı sürecinde en riskli mesleklerden birini yapıyor. Onların uzaktan veya evden çalışmak gibi bir imkanı yok. Kovidli veya değil bilmeden milyonlarca kişinin üretip sokağa attığı çöpü elleriyle topluyorlar. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 3 çöpçü, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları DHA'ya anlattı.

"KAFAMIZDAN AŞAĞI ÇÖP ATANLAR OLUYOR"

42 yaşında Serkan Peçe de salgın süreçte ailesinden uzak kaldığını söyleyerek, "İş dönüşü rahatlıkla eve gidemedik, tedirgin olduk. Temizlik işi yaptığımız için riskli zaten, salgın da insanlardan bulaşıyor. Biz de insanların çöplerini topluyoruz o yüzden risk fazla. Vatandaşlar bize saygı duymuyor, kafamızdan aşağı çöp atanlar oluyor. Yerdeki çöpü görüp, 'süpüreceksin, temizleyeceksin' diye emir kipiyle konuşuyorlar. Yaptığımıza işe göre bize muamele etmesinler, biz de insanız. İşimizi elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"EV GEÇİNDİRMEK ZOR"

48 yaşındaki Adil Danışman, pandemiyle birlikte işlerinin daha da zorlaştığını söyleyerek, ev geçindirmenin zor olduğunu dile getirdi. 3 çocuk babası işçi, evin tek çalışanı, aynı zamanda 2 çocuğunu da okutuyor.

"ELİMİ, YÜZÜMÜ YIKAMADAN ÇOCUKLARIMA YAKLAŞMIYORUM"

Pandemi başladığından beri korunmak için çok özenli davrandıklarını söyleyen Danışman, "Her sabah evden temiz elbiselerle çıkıyoruz, şantiyede üstümüzü değiştirip mesaiye başlıyoruz. Mesai bittiğinde iş elbiselerini poşetle eve götürüp yıkatıyorum. Eve girdiğim zaman elimi, yüzümü yıkıyorum, duşumu alıp, öyle çocuklarıma yaklaşıyorum. Maskeyi günde 4-5 kez değiştiriyoruz" dedi.

"KOVİD-19 HASTASIYSANIZ ÇÖPÜNÜZÜ İKİ POŞETE KOYUN"

Danışman, "Vatandaşlar çöp poşetinin ağzını bağlamıyor, bazen çöplerini 5'inci veya 7'nci kattaki evlerinin penceresinden, balkonundan aşağıya yolun ortasına atıyorlar. Kovid-19 hastasıysanız çöpünüzü iki poşete koyun. İçimiz daha rahat olur, biz çöpleri toplarken kim hasta kim sağlıklı bilemiyoruz. Onlardan hastalık bize bulaşabilir, bizim de ailemiz var. İnsanların daha duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"MASKEYİ HİÇ ÇIKARMIYORUM"

13 yıldır çöp toplayan 53 yaşındaki Hasip Bilir ise, 4 çocuk babası kira oturuyor. İşlerinin riskli olduğunu anlatan Bilir, "Akşam eve gittiğimiz zaman çocuklardan uzak duruyoruz. Kovidli hastaların da çöplerini topluyoruz, bazı vatandaşlar çöp poşetlerinin ağzını bağlamıyor. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz, bu süreçte zorluk çektik hala çekiyoruz. Maskeyi hiç çıkarmıyorum, eve gittiğim zaman ilk işim üstümü değiştirmek oluyor" ifadelerini kullandı.

"KOVİD-19 HASTASI KADIN ÇÖPÜNÜ BANA VERMEDİ KENDİ ATTI"

Bilir, "Dün Cihangir'de bir kadın çöpünü getirdi, kovidli olduğunu söyledi. Çöpüne bizim dokunmamızı istemedi, arabaya kendisi attı. Böyle olması bizim için daha iyi, hastalık bulaşmıyor. Araçlarımız 24 saat çalışıyor, 3 vardiya şeklinde 8 saat çalışıyoruz. Çöp toplama saatlerimiz var, vatandaşlar bu saatlere dikkat ederse ve çöplerin ağzını bağlarsa çok iyi olur" dedi.


Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler

Danışman, İşçiler, Şapka, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler - Son Dakika


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