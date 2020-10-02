Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği - Son Dakika

Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği

Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği Bitlis'te korona virüsle mücadele eden doktorlar, köy köy dolaşıp öğrencilere kitap dağıtıp pandemi hakkında bilgilendirme yapıyor Bitlis'te korona virüsle mücadele eden kahraman doktorlar, köy okullarını dolaşıp yüz yüze...

Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği

Bitlis'te korona virüsle mücadele eden doktorlar, köy köy dolaşıp öğrencilere kitap dağıtıp pandemi hakkında bilgilendirme yapıyor

BİTLİS - Bitlis'te korona virüsle mücadele eden kahraman doktorlar, köy okullarını dolaşıp yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere kitaplar dağıtarak pandemi hakkında bilgilendirme yapıyor.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan ve korona virüsle en ön saflarda mücadele eden doktorlar, yaptıkları sosyal projeyle de takdirleri topladı. Hastanede korona virüs tanısı konmuş hastaların iyileşmesi için gece gündüz demeden büyük mücadele eden doktorlar, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere de katkıda bulunmak için kampanya başlattı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu öncülüğünde gönüllü olarak bir kampanya başlatan doktorlar, kendi aralarında topladıkları paralarla yüz yüze eğitime başlayan köy öğrencileri için kitap temininde bulundu. Temin ettikleri kitapları kendi arabalarına yükleyip köy köy dolaşıp yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtan doktorlar, öğrencilere ayrıca yedek maske dağıtarak, çikolata ikramında da bulunuyor. Ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencileri korona virüs hakkında da bilgilendiren doktorlar, pandemiden korunmanın yollarını da anlatıyorlar.

Kampanyanın öncüsü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, pandemi sürecinde okula yeni başlayan öğrencilere destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Kulu, "Ülkemizin korona virüsle mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. Doktorlar olarak hastanede bu virüsle etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde okullarımızda açıldı. Küçük çocuklarımız okula başladı. Alışık olunmadık bir ortamda okula başladılar. Bizde doktor arkadaşlarla kendi aramızda organize olarak çocukların okula adaptasyonlarının kolaylaşması, aynı zamanda korona virüsle ilgili etkili bir şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri amacıyla korona virüs rehberleri başta olmak üzere boyama kitapları, okuma kitapları aldık. Köyleri gezerek bu kitapları çocuklara dağıtıyoruz. Okullardaki öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi korona virüsle ilgili bilgilendiriyoruz, yedek maskelerini ve ikram çikolatalarını dağıtıyoruz. Onları da mutlu ediyoruz kendimizde bu konuda mutlu oluyoruz. Bu şekilde eğitime de sağlık camiası olarak bir katkımızın olmasını istedik" dedi.

Kampanyada gönüllü olarak yer alan ve köy öğrencilerine kitap dağıtan Üroloji Uzmanı Dr. Kadir Acıbucu da, köy öğrencilerini sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle böyle bir organizasyona ön ayak oldukları için Rıdvan ve Mihraç hocalara teşekkür ederiz. Doktor arkadaşlarla birlikte küçük çaplı bir kampanya başlattık. Köy köy gezip çocuklara kitap dağıtıyoruz. Daha ziyade bu korona virüs döneminde çocukların bilgilenmesine hem katkıda bulunmuş oluyoruz hem de bu tarz kampanyalar için başka kişilere de emsal teşkil etmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başlattıkları anlamlı kampanyayla köy çocuklarını sevindiren doktorlara teşekkür eden Tatvan Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ise "Öncelikle bugün güzel bir güne şahit oluyoruz. Tatvan Devlet Hastanemizden doktorlarımız korona salgını nedeniyle küçük köy okullarımızı ziyarette bulundular. Korona virüs hakkında bilgilendirmek amacıyla kitaplar dağıttılar, ikramlarda bulundular. Zaten kendilerine bu salgın sürecinde çok çok teşekkür ediyoruz. Safın en önünde bulunarak devletimize, milletimize büyük faydalar ve çabalar içerisindeler. Özellikle eğitimci olarak bu okullarımıza gelip bu güzel çalışmaları da yaptıkları için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği
Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği
Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği
Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği

Koronavirüs, Bitlis, Kitap, Kulu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandeminin kahramanı doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği - Son Dakika

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