Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret - Son Dakika

Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret

6 saat önce

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankorbirlik) Genel Müdürü Taner Taşpınar ile Genel Müdür Yardımcısı Necmi Kurt, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret, System.String[]

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankorbirlik) Genel Müdürü Taner Taşpınar ile Genel Müdür Yardımcısı Necmi Kurt, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Halis Lektemur, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, yönetim ve denetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Akay, Pankobirlik Genel Müdürü Taşpınar ve Genel Müdür Yardımcısı Kurt ile Pankobirlik camiası ve tarım sektörü açısından olumlu değerlendirmeler yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Öte yandan Kayseri'de pancar üreten köy muhtarları ve çiftçiler, Başkan Akay'a 65. kampanyanın başarılı olmasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Mahzemin, Oymaağaç, Kalkancık, Karakimse, Kemer, Dadağı, Hırka, Kaş, Boğazköprü, Molu, Ebiç, Yemliha, Himmetdede, Yukarı Hasinli, Elmalı ve Yuvalı muhtarları ile bir kısım çiftçi katıldı.

Burada konuşan Akay, Kayseri Şeker'in gerçek sahibinin bölgenin çiftçileri ve onları temsilen köy muhtarları olduğunu aktardı.

Akay, ziyaretlerde çiftçilere nasıl katkılar, imkanlar sunulabilir, bu konularda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Sarıoğlan Esnaf Odası Başkanı Hacı Kuşat, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bahtiyar Yamanyaşat ve muhtarlar da Akay'ı ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Akay, Taşpınar, Kayseri, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:40 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 12 ölü - Son Dakika
17:40 Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika
17:38 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri açıklandı - Son Dakika
17:38 Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi - Son Dakika
17:38 Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]