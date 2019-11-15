Son Dakika Haberleri: Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor
Son Dakika Dünya Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor - Son Dakika Dünya

Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor

6 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis eşcinsellere, Yahudilere ve Romanlara öfke duyan siyasilerin Hitleri hatırlattığını söyledi. Papa, "Eşcinsellerin, Yahudilerin ve çingenelerin uğradığı baskı, nefret kültürünün en iyi örneği. Bunlar o dönemde de yaşandı ve bugün halen devam ediyor" dedi.

Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, eşcinsellere, Yahudilere ve Romanlara öfke duyan siyasilerin Adolf Hitler'i hatırlattığını söyledi.


Ceza hukuku üzerine düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Papa, "Kanunlardan veya yönetimden sorumlu olanların nefret söylemlerini duyduğumda aklıma Hitler'in 1930'larda yaptığı konuşmaları geliyor" dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 
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