Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, eşcinsellere, Yahudilere ve Romanlara öfke duyan siyasilerin Adolf Hitler'i hatırlattığını söyledi.



Ceza hukuku üzerine düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Papa, "Kanunlardan veya yönetimden sorumlu olanların nefret söylemlerini duyduğumda aklıma Hitler'in 1930'larda yaptığı konuşmaları geliyor" dedi.