Papel\'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım\'ın Hayatı ve Başarıları

Advertorial Sondakika

Seyhan İbrahim Yıldırım, Türkiye'nin önde gelen fintek şirketlerinden biri olan Papel'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1980 yılında dünyaya gelen Yıldırım, eğitimine Kuzey Kıbrıs'ta Türk Maarif Koleji'nde başlamış ve buradaki akademik kariyerini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Eğitimine olan tutkusu Yıldırım'ı Londra'ya yönlendirmiştir; burada Orpington College'da Sosyoloji, İşletme, Muhasebe ve Türkçe alanlarında eğitim almıştır.

Devamında, Kingston Üniversitesi'nde Hukuk ve İşletme Çalışmaları üzerine eğitimine yoğunlaşarak, Onur Derecesi ile Hukuk Lisansı (LLB) elde etmiştir. Bu akademik temeli, profesyonel kariyerinde ona önemli avantajlar sağlamış ve hukuk, işletme ve finans alanlarında derin bir anlayış geliştirmesine olanak tanımıştır.

Kariyerine Kuzey Kıbrıs'ta Göktuğ ve Yıldırım Hukuk Bürosu'nu kurarak adım atan Seyhan İbrahim Yıldırım, kısa süre içinde Seyhan Yıldırım ve Ortakları Hukuk Bürosu'nu kurarak bankacılık, uyumluluk ve vergi gibi alanlarda uzmanlık kazanmıştır. Ayrıca, 2010 yılında inşaat sektöründe de önemli bir girişimde bulunarak bu alanda da kıdemli ortaklık yapmaktadır.

Yıldırım; inşaat, turizm ve finans sektörlerinde birçok şirketin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yapmıştır. Dubai'de faaliyet gösteren ve finans sektöründe önemli bir yere sahip olan Papel Payment Service Provider LLC'nin ortağı ve Excalibur Holding Ltd'nin de kurucu ortaklarından olan Yıldırım, finans sektöründeki yatırımlarını Azerbaycan'da da sürdürmektedir.

Yıldırım, 2019 yılında elektronik para kurumlarına yönelik bankacılık ve yazılım çözümleri sunan P Tech Solutions Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş'yi kurarak bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. 2020 yılında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ödeme kuruluşu ve elektronik para şirketi olarak faaliyet göstermek üzere lisans almak için çalışmalar yürütmüştür. Bu süreç sonunda Papel, 2022 yılında lisansını alarak faaliyete geçmiştir. Papel ve P Tech, Türkiye'de 150'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Seyhan İbrahim Yıldırım, aynı zamanda yoksullukla mücadele ve dezavantajlı bireyler için çalışan Toplum Gönüllüleri örgütünün kurucu ortaklarındandır. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli yasal düzenlemelerin hazırlanmasında aktif rol alarak, hukuki ve siyasi alanda da önemli katkılarda bulunmuştur.

Papel Nedir?

Papel, 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yenilikçi finansal çözümler sunmayı hedeflemektedir. Şirket, kullanıcılarına sanal ve fiziksel kartlar, 7/24 para transferi, fatura ödeme işlemleri ve daha birçok modern finansal hizmet sunarak, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamaktadır.

Papel, yaklaşık 200 bin kullanıcıya hizmet vererek, cashback kampanyalarıyla alışverişlerde nakit iade fırsatları sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterileri için sunduğu çevrimiçi ödeme platformu, sanal POS ve fiziksel POS hizmetleri sayesinde işletmelerin daha hızlı ve sorunsuz ödeme süreçleri yaşamasını sağlamaktadır.

Seyhan İbrahim Yıldırım, bölgedeki finansal hizmetler alanında yaptığı atılımlarla dikkat çekmeye devam etmekte, inovasyon ve sosyal sorumluluk bilinci ile başarılarını artırmaktadır.