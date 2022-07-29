25 yıl sonra ikinci kez görülen denizanası mest etti - Son Dakika
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25 yıl sonra ikinci kez görülen denizanası mest etti

29.07.2022 14:31

Oldukça nadir görülen "Chirodectes maculatus" türü olan denizanası yirmi beş yıl sonra ikinci kez ada ülkesi Papua Yeni Gine kıyılarında görüntülendi. Chirodectes maculatus en son, 1997 yılında Queensland'in kuzeydoğusundaki 'Büyük Set Resifi'nde ortaya çıkmıştı.

Okyanus, insanlığın henüz bilmediği ya da yeni keşfettiği canlılarla dolu. Son yıllarda gelişen dalış ekipmanları ve su altı görüntüleme sistemleriyle biribirnden ilginç ve güzel canlılarla tanışıyoruz. İşte onlardan biri de Chirodectes maculatus denizanası.

25 YIL SONRA TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİ

En son 25 yıl önce görüntülenen Chirodectes maculatus denizanası yıllar sonra ikinci kez yakalandı.

İLK GÖRÜNTÜLENDİĞİ YER

1997'de Chirodectes maculatus, Queensland'in kuzeydoğusundaki 'Büyük Set Resifi'nde görüntülenmişti. Şimdi ise Papua Yeni Gine'de görülen deniz omurgasızı yakalanmadan önce kayda alındı ve daha sonra kayıplara karıştı.

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