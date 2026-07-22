Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Yaz sezonu boyunca Ege ve Akdeniz açıklarında lüks teknelerde düzenlenen eğlenceler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda, kaptan üniformasının üzerine kaslı erkek ve bikini görselli absürt bir önlük takarak turistlerle dans ettiği için eleştiri oklarının hedefi olan tekne kaptanı, gelen tepkilere aldırış etmeden yeni bir şov videosuyla tekrar ortaya çıktı.

ELEŞTİRİLERE KULAK TIKADI, AYNI ÖNLÜKLE YENİDEN SAHNEDE

Meslek onurunu zedelediği ve kaptanlık ağırlığına yakışmadığı gerekçesiyle daha önce binlerce sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken şahıs, paylaşılan son videoda yine bildiğini okudu. Görüntülerde, lüks bir yatın güvertesinde müzik eşliğinde eğlenen üç kadın turistin arasına katılan kaptanın, o çok tartışılan kaslı erkek figürlü önlüğünü çıkarmadığı görülüyor. Gözlüğünü ve kaptan gömleğini giyip önlüğünü takan kaptan, turistlerle senkronize bir şekilde ritim tutarak dans etmeye devam ediyor.

MESLEK CİDDİYETİ Mİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Mİ?

Kaptanın hiçbir şey olmamış gibi şovlarına devam etmesi, daha önce alevlenen tartışmayı yeniden körükledi. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları bir kez daha ikiye bölündü. Birçok kişi, "Uyarılar ve tepkiler hiç işe yaramamış, meslek ciddiyeti ayaklar altında" diyerek duruma isyan ederken; bir diğer kesim ise kaptanın yalnızca işini yaptığını, turistleri eğlendirerek ülke turizmine ve müşteri memnuniyetine katkı sağladığını savundu.