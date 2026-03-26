Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 2 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamadıklarını iddia ederek inşaatta bulunan kule vincin üzerine çıktı.

GÖREN POLİSİ ARADI

İntihar girişiminde bulunan işçileri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, olay yerine sevk edilen ekiplere paralarının ödenmemesi durumunda vinçten inmeyeceklerini söyledi.

EKİPLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Ancak ekiplerin uzun süren çabaları sonuç verdi. Sonundan ikna edilen iki işçi de vinçten indirildi.