Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi

Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi
07.12.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARALİMPİK olimpiyatlarında tarih yazarak iki altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi.

PARALİMPİK olimpiyatlarında tarih yazarak iki altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi.

2016 Rio ve 2020 Tokyo olimpiyatlarında şampiyon olan, çok sayıda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdullah Öztürk, Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen düğün töreninde Sedef Yücedağ ile evlendi. Çiftin yakınları ve spor camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende Sedef Abdullah çiftinin nikah şahitliğini, Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, dünya şampiyonu eski güreşçi Selçuk Çebi, antrenör İlhami Kılınçkaya ile paralimpik şampiyonu milli sporcu Gizem Girişmen yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztürk çiftine telgraf göndererek mutluluk diledi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da çifte TS Club ürünlerinden hediye gönderdi.

Kaynak: DHA

Abdullah Öztürk, Magazin, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:15:07. #7.11#
SON DAKİKA: Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.