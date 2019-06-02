Son Dakika Haberleri: Paraşütlerini yakıp, uçuş yasağının kaldırılmasını istediler
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Paraşütlerini yakıp, uçuş yasağının kaldırılmasını istediler

18 dakika önce

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yamaç paraşütçüleri, 530 rakımlı Boztepe'de getirilen yasağı paraşütlerini ateşe vererek, protesto etti.

Paraşütlerini yakıp, uçuş yasağının kaldırılmasını istediler, System.String[]
ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yamaç paraşütçüleri, 530 rakımlı Boztepe'de getirilen yasağı paraşütlerini ateşe vererek, protesto etti. 
Boztepe'de 11 Şubat günü yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yapan Hüseyin İlhan, teleferik tellerine takılarak düşüp, hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Altınordu Kaymakamlığı, Boztepe'de sportif ve ticari amaçlı yamaç paraşütlerine yasak getirildi.
Paraşüt tutkunları ise bugün 530 rakımlı Boztepe'de buluşarak, yasağı protesto etti. Grup adına konuşan  Ordu Sportif Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Levent Topal, Boztepe'nin yeniden uçuşa açılmasını istediklerini belirterek, "İlimizde yamaç paraşütü 30 yıldır yapılmakta olup, her sporda olduğu gibi yüzme, motosiklet, kayak hatta futbolda bile ölümcül kazalar yaşanabiliyor. Bizde 30 yılda sadece bir kez yaşanmıştır. Ordu için özdeşleşmiş olan yamaç paraşütü, Ordu'nun giriş-çıkışındaki billboardlarında, tanıtımların yer almakta. Turizm için farkındalık faaliyeti yürütmekteyiz. Buna rağmen tam dört aydır Ordu semaları yamaç paraşütünden mahrum kalmıştır" dedi. 
'HALKTAN DESTEK BEKLİYORUZ'
Ordu için herkesi daha duyarlı davranmaya davet eden Topal, "Burada yasağın dayandırıldığı sebep, pist önündeki ağaçların kesilmesidir. Özel mülk olduğu için bu da mümkün gözükmemektedir. 30 yıldır orada duran ve uçuşa engel teşkil etmeyen ağaçlar ve yine kalkış alanında ağaçlardan kaynaklı kaza olmamasına rağmen, ağaçların kesimi ile ilgili ısrar anlaşılmamaktadır.  Dört aydır süreci takip ediyoruz, herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini gördük. Ordu halkından destek bekliyoruz. Vizyonu geniş Ordu için herkesin daha duyarlı olmasını rica ediyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından grup, paraşütlerini ateşe vererek, yasağa tepki gösterdi.
RAPOR HAZIRLANMIŞTI
Öte yandan, ölümlü paraşüt kazasının ardından Türk Hava Kurumu'ndan Ordu'ya gelen ekip, Boztepe'den deneme uçuşu yapmış, söz konusu yerin uçuşa engel olup olmadığı konusunda rapor hazırlamıştı. Raporda pist atlayış ve iniş alanının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti. 


- Ordu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
Altınordu, Boztepe, Ordu, Güncel
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