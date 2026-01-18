Paravan Şirketlerle Dolandırıcılık: 12 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Paravan Şirketlerle Dolandırıcılık: 12 Tutuklama

18.01.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Başkentte paravan şirketler üzerinden çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü şahısların bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları bu şirketlere milyonlarca lira aktararak şirketlerin gelirini yüksek gösterdiği, bu yolla Findeks ve kredi puanlarını artırdığı, ardından şirketler adına piyasaya çek sürdüğü tespit edildi.

Bu yöntemle piyasadan çek karşılığında ürün temin eden şüphelilerin, alışverişlerde karşılıksız çek kullandığı belirlendi.

Alışveriş sonrası aldıkları çekin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenmeleri üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Şikayetler üzerine çalışma yürüten ekipler, bu yöntemle piyasaya çek süren 12 şirketi tespit etti.

Operasyonda, fason şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paravan Şirketlerle Dolandırıcılık: 12 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

08:10
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
01:21
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 08:32:24. #7.11#
SON DAKİKA: Paravan Şirketlerle Dolandırıcılık: 12 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.