Paris'te Maduro'ya Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi protesto edildi.

Ülkedeki farklı partilerin çağrısıyla Bastille Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasına tepki gösterdi.

Ellerinde "Maduro'yu salın" ve "Emperyalist saldırıya hayır, halkların egemenliğine evet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "(ABD Başkanı Donald) Trump defol, Venezuela sana ait değil" sloganları attı.

Göstericiler, ABD'nin Karayipler'den çekilmesini talep ederek, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Venezuela halkının kendi geleceğine egemen bir şekilde karar verebilmesi çağrısında bulunan göstericiler, bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Gösteriye, Filistin destekçileri de katıldı.