Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı açtığı bir davayı daha kazandı. Mahkeme TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07
'nın başkenti Paris
'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan
temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı.
TMSF'nin, Uzan'ın Çeaş ve Kepez
'e ait hisse senetlerine el koymak için Eylül
2018 tarihinde açtığı davayı Paris Temyiz Mahkemesi, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, ayrıca TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
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