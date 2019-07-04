Son Dakika Haberleri: Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
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Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

25 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı açtığı bir davayı daha kazandı. Mahkeme TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.

Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı.

TMSF'nin, Uzan'ın Çeaş ve Kepez'e ait hisse senetlerine el koymak için Eylül 2018 tarihinde açtığı davayı Paris Temyiz Mahkemesi, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, ayrıca TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07 
Dünya
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