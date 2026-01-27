Park Halindeki Araç Kuaför Dükkanına Girdi

İstanbul Şişli'de sürücüsünün park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobil, kuaför dükkanına girdi.
Çifte Cevizler Caddesi'nde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, geri giderken aracın kontrolünü kaybetti.
Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil, kaldırıma çıkıp kuaför dükkanına girdi.
Panikleyen sürücü, tekrar aracı hareket ettirerek caddeye ilerledikten sonra durdu.
Araçtaki sürücü ve arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
