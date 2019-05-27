Son Dakika Haberleri: Parkın Tel Örgülerini Çalmaya Kalktılar

Parkın Tel Örgülerini Çalmaya Kalktılar

2 saat önce

Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi.

Parkın Tel Örgülerini Çalmaya Kalktılar, System.String[]



Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine iki şüpheli yakalandı.
Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı. İdari yönden Avcılar'a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi. Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:14 Kaynak: DHA
Tahtakale, Avcılar, Güncel
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