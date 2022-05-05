Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü

05.05.2022 21:28
Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Mehmetçik Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan Aburşu (18) iddiaya göre daha önce husumetli olduğu P.M.(17) parkta karşılaştı. Tartışan gençlerden Serkan Aburşu göğüs ve bacak kısmından bıçaklandı. Çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan Serkan Aburşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli yakalanması operasyon başlattı. Polis, P.M. adlı kişiyi suç aleti bıçak ile birlikte saklandığı evde yakaladı. Yakalanan zanlının daha önceden kasten yaralama olayından kaydı olduğu öğrenildi. - MERSİN

Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü
Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü

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Mehmetçik, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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