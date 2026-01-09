Parti Milletvekillerinden Gazetecilere Ziyaret - Son Dakika
Politika

Parti Milletvekillerinden Gazetecilere Ziyaret

Parti Milletvekillerinden Gazetecilere Ziyaret
09.01.2026 17:39
AK Parti, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirlerini ziyaret etti.

AK Parti, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirlerini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, beraberinde AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ve AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Güler, buradaki konuşmasında, 10 Ocak'ın bir kutlama değil bir hatırlanma günü olduğunu belirterek, kendilerinin de gazetecilerle beraber Meclis'te çalıştıklarını söyledi.

Gazetecileri bir paydaş olarak gördüklerini ifade eden Güler, "Biz, sizleri kendimizden farklı görmüyoruz. Çok kıymetli bir çalışma yapıyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız çok samimi, ciddi çaba içinde." diye konuştu.

Suriye ordusunun Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelere yönelik operasyonuna ilişkin soru üzerine Güler, "Orada sadece Araplar, Kürtler, Türkmenler yok. Orada Yezidiler, Nusayriler, başka mezhep ve inanç grupları var. Bunların tamamının toplumsal barış ve huzur için orada bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz. Kamu düzeninin sağlanması, orada üniter yapının, toprak bütünlüğünün korunması lazım. Ama ısrarla birileri bizi açıkça böyle yalan söyleyerek, 'Biz barış istiyoruz' diyerek arkadan silah gösteriyor. Kimseyi kandıramazlar. 'Barış' diyen insanın elinde silah olmaz." ifadesini kullandı.

Suriye'de tüm yapıların huzur ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini vurgulayan Güler, "Artık mızrak çuvala sığmıyor. SDG'ye açıkça söylüyoruz, yapısal manada YPG'si, 'katil İsrail' denilen yapının taşeronudur. Birileri adına Suriye'nin barışını, iç huzurunu, kamu düzenini bozmak üzere eline silah almış bir taşeron örgüttür. Artık herkes bilsin. Bunun kaçarı yok. Çıksınlar 10 Mart mutabakatının arkasında dursunlar." dedi.

Güler, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde yoklama nedeniyle Meclis'in sık sık kapandığının anımsatılması üzerine de şunları söyledi:

"Muhalefet çalışmak istemiyor. Bizim sayımız belli, yoklama isteyen kendileri, kapansın isteyen kendileri, sonra şöyle açıklama yapıyorlar: 'AK Parti ve MHP 200 kişiyi bulamadığı için Meclis kapandı.' Peki yoklamaya bütün milletvekillerinin girmesi gerekmiyor mu? Yani İçtüzük'te şöyle mi yazıyor, 'yoklamada AK Parti ve MHP milletvekilleri' diye bir kavram mı var? Bütün yoklamalarda sadece AK Parti ve MHP var. Muhalefetin sadece Meclis'i kapattırma yönünde çabaları var."

İYİ Parti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de beraberinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile PMD'yi ziyaretinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti, demokrasinin olgunlaşması için medyanın bağımsızlığı ve ekonomik özgürlüğünün önemini vurguladı.

AK Parti'nin, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi verdiğini anımsatan Çömez, "Bu, açlık sınırının çok altında, kabul edilemez. Geçen yıldan bu yıla olan artışa baktığımızda bu son derece minimum bir artış." dedi.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Çömez, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Bugün gelinen noktada Suriye'nin "parçalanmanın eşiğine geldiğini" savunan Çömez, "Türkiye'nin bundan sonra daha dikkatli olması, politikalarını ona göre dizayn etmesi gerekiyor. Biz, Türkiye'nin ulusal çıkarları, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı politikaları üretmeye ve bunun savunucusu olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Çömez, Ankara'daki su sorunuyla ilgili de yerel yönetimlerle iktidarın ortak çalışmasını ve konunun siyasi polemik malzemesi haline getirilmemesini istedi.

DEM Parti

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, beraberinde Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ve Ağrı Milletvekili Nejla Demir ile PMD'ye ziyaretinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Temelli, heyetin randevu talebinde bulunduğunu belirtti.

AK Parti'nin, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi verdiğini ifade eden Temelli, uzun süredir emeklilerin umutlandırıldığını, ancak açıklanan rakamın beklentileri karşılamadığını dile getirdi.

Temelli, "Yapılan komik bir artış. Hiç yapılmasaydı daha iyiydi. Ciddi sorunlar var ama en düşük emekli maaşına odaklanıyoruz. Acilen ek bütçe yapılmalıdır. Ortalama emekli maaşı bile açlık sınırının altında kalmaktadır. Ek bütçeyle adaletsizlik önlenebilir." diye konuştu.

CHP'nin ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberinde Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile PMD'yi ziyaretinde, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Medyanın sorunlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Günaydın, basının bağımsız ve tarafsız olması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması, emekliler için intibak düzenlenmesi ve seyyanen zam yapılması için "CHP Grubunun TBMM Genel Kurulunda başlattığı nöbete" ilişkin sorusuna karşılık Günaydın, "Haklı mücadelelerini Meclis'te sonuna kadar sürdüreceklerini" belirtti.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü anımsatan Günaydın, "Teklifle en düşük emekli aylığına yaklaşık 1100 lira daha zam yapıldı. En düşük emekli aylığının 20 bin lira olması kimi tatmin edebilir?" diye sordu.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi halinde bazı trafik cezalarının artırılmasına ilişkin maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildiren Günaydın, Suriye'nin Halep kentinde yaşananları kaygıyla takip ettiklerini, sivil ölümlerinin bir an önce durdurulması için Türkiye'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da PMD'yi ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

