Parti Yöneticilerinin Tavrına Kızan CHP Kaynarca Belediye Başkan Aday Adayı AK Parti'ye Geçti
16 dakika önce
CHP'den Sakarya Kaynarca ilçesi Belediye başkan aday adayı, partisinin yöneticilerinin olumsuz tavırlarına kızarak AK Parti'ye geçti.
CHP
'den Sakarya Kaynarca
ilçesi Belediye başkan aday adayı, partisinin yöneticilerinin olumsuz tavırlarına kızarak AK Parti'ye geçti.
Sakarya Kaynarca ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye başkanı aday adayı partisinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu. Kaynarca Gölce mahallesinde ikamet eden ve uzun süredir gönül verdiği Cumhuriyet Halk Partisi
ilçe yöneticilerinin tavırlarına kızan Ali İrfan
Akın, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Kaynarca AK Parti İlçe Başkanlığına gelen Ali İrfan Akın'a üyelik rozeti, İlçe Başkanı Ferhat Onkun tarafından takıldı. AK Parti'ye geçtiği için mutlu olduğunu ifade eden Akın, yerel seçimlerde tüm enerjisini partisine destek olmak için harcayacağını söyledi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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