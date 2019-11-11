Son Dakika Haberleri: Pasaportuna el koydukları kadını fuhşa zorladılar
Son Dakika 3. Sayfa Pasaportuna el koydukları kadını fuhşa zorladılar

Pasaportuna el koydukları kadını fuhşa zorladılar

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pasaportuna el koyularak fuhşa zorlandığını iddia eden yabancı uyruklu kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Pasaportuna el koydukları kadını fuhşa zorladılar, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pasaportuna el koyularak fuhşa zorlandığını iddia eden yabancı uyruklu kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, önceki gün 01.50 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi'nden polis ekiplerini arayan yabancı uyruklu bir bayan, pasaportuna el koyan şahısların zorla kendisine fuhuş yaptırdığını söyledi. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların İzmit ve Dilovası'nda olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C. T.(31) ve C.Y.(34) adlı iki şahıs gözaltına alındı.


Fuhşa zorlanan kadın işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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