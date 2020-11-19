Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru - Son Dakika

Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru

19.11.2020 08:28
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, bu yılın 10 aylık döneminde tüm zamanların ziyaretçi sayısı ve gelir rekoruna imza atıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, bu yılın 10 aylık döneminde tüm zamanların ziyaretçi sayısı ve gelir rekoruna imza atıldı. Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti'ni 248 bin 745 kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 659 bin 692 lira gelir elde edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğradı. Bu yılın 4 ayında pandemi nedeniyle kapalı kalmasına rağmen Patara Antik Kenti, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısı ve gelirini yılın 10 aylık döneminde geride bıraktı. Patara, Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir getiren ören yeri oldu.

Bu yılın ekim ayında Patara Antik Kenti'ni 29 bin 638 kişi ziyaret etti. Karşılığında 605 bin 514 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 645 kişinin ziyaret ettiği antik kentte bunun karşılığında 137 bin 776 lira gelir elde edilmişti.TÜM ZAMANLARIN REKORUBu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti'ni 248 bin 745 kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 659 bin 692 lira gelir elde edildi. Geçen yılın tamamında Patara'yı 176 bin 143 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısı, tüm zamanların ziyaretçi rekoru oldu. Sağlanan gelir de tüm zamanların gelir rekoru oldu. 2020 yılının bitmesine daha iki ay olmasına rağmen tarihi rekorların kırılmasında 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Patara Yılı ilan edilmesi gösterildi. Yılsonuna kadar Patara Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısının 300 bini aşması bekleniyor.XANTHOS'U 23 BİN 518 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Yine Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti'ni bu yılın ekim ayında 4 bin 867 kişi ziyaret etti. Karşılığında 47 bin 980 lira gelir sağlandı. Bu yılın 10 aylık döneminde ise Xanthos'u 23 bin 518 kişi ziyaret ederken, karşılığında 190 bin 182 lira gelir sağlandı.


Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru

Likya Birliği, Cumhurbaşkanı, Antalya, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi ve gelirde tüm zamanların rekoru - Son Dakika


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