Patates dağıtımı Aydın'da devam ediyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığınca alımı yapılan patateslerin, Aydın'ın Efeler ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) tedarik edilen patateslerin dağıtımına Aydın'da başlandı. Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahipleri belirlenerek ilk etapta dağıtımı gerçekleştirmeleri için patates çuvalları mahalle muhtarlarına teslim edildi. Veysipaşa ve Köprülü Mahalle Muhtarlığına teslim edilen 301 çuval toplam 6 tonluk patatesler tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanırken Ramazan ayında gerçekleştirilen dağıtımlar da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Dağıtım ile ilgili açıklama yapan Veysipaşa ve Köprülü Mahalle Muhtarı Murat Aksoy, "Devletimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gönderilmesi amacıyla hazırlanan patates çuvalları muhtarlığımıza ulaştırıldı. Bizler de korona virüs kapsamında olası bir izdihamın önüne geçmek amacıyla tedbirler çerçevesinde listemizde yer alan isimleri tek tek arayarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda yardımı geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN