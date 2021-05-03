Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu - Son Dakika

Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu

03.05.2021 14:37
Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin 2020'de Türkiye'deki patent portföyünü en çok geliştiren üniversite olduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra DEPARK ve DETTO'taki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin 2020'de Türkiye'deki patent portföyünü en çok geliştiren üniversite olduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra DEPARK ve DETTO'taki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda teknoparkımızdaki girişimcilerimiz ve akademik personelimiz, fikirlerin ticarileştirilmesinden inovatif ürünlerin patentlenmesine kadar birçok konuda olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Bunun bir sonucu olarak da 2020'de ülkemizdeki patent portföyünü en çok geliştiren üniversite olmayı başardık" diye konuştu.

Türkiye'deki üniversitelerinin patent başvuruları ve ticari patent oranları her yıl artıyor. Geçen yıl üniversitelerin lisanslanan patentlerden kazandıkları gelir, önceki yıla göre yüzde 180 artış göstererek 7 milyon TL'yi aştı. 2019 yılında bu rakam 2.5 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Patent sayılarındaki artış ise bağımsız araştırma kurumları tarafından takip edilerek raporlanıyor. Bunlardan birisi olan Patent Effect, patent haftası nedeniyle Türkiye'nin Patent Raporu 2020'yi yayınladı. Rapora göre üniversitelerin patent başvurularının payı 2015'te yüzde 2,5 iken 2020 yılında bu oran yüzde 9,1'e çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ise 2020'de patent portföyünü en çok büyütenler arasında yüzde 86 oranla birinci sırada yer alırken; en çok patent başvuru artışı sıralamasında ise 243 başvuru ile ikinci sıraya adını yazdırdı.

DEÜ patent başvurularını teşvik ediyor

2019 yılı sonu itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi patent portföyündeki yayınlanmış kümülatif patent başvuru sayısı 28 iken bu sayı 2020 yılı sonunda yüzde 86 artarak 52'ye yükseldi. İlk defa 2019 yılında yayınlanan patent başvuru sayısı 7 iken bu sayı, 2020 yılında yüzde 243 artarak 24'e ulaştı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi patent portföyünde 63'ü yurt içi ve 34'ü ise yurt dışı olmak üzere toplam 97 adet patent başvurusu bulunuyor.

2020 yılında 7 adet yurt içi, 2 adet yurt dışı patent tescili ile yurt içi patent sayısı 11'e ve yurt dışı patent sayısı ise 3'e yükseldi. Patent portföyündeki yurt dışı tescil almış patentlerin 2'si Avrupa Patent Ofisi (EPO), 1'i ise Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından tescil edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından sağlanan "BAP Fikri Mülkiyet Hakları Hızlandırma Projeleri Desteği" patent başvurularını teşvik etmekte ve ticarileştirme sürecinde önemli katkılar sunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi portföyündeki patentlerin ticarileştirilmesinin, 2021 yılında öncelikli amaçlar arasında yer aldığı ifade edilirken, bu kapsamda TÜBİTAK 1702 Patent Lisanslama Çağrısı gibi kamu desteklerinden de yararlanılması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesindeki faaliyetler ile Türkiye'nin stratejik hedeflerine uygun Ar-Ge çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz, 2020'de Türkiye'deki patent portföyünü en çok geliştiren üniversite oldu. Öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra DEPARK ve DETTO'taki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda teknoparkımızdaki girişimcilerimiz ve akademik personelimiz, fikirlerin ticarileştirilmesinden inovatif ürünlerin patentlenmesine kadar birçok konuda olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Bunun bir sonucu olarak da 2020'de ülkemizdeki patent portföyünü en çok geliştiren üniversite olmayı başardık" diye konuştu.

"İmkanlarımızı seferber ediyoruz"

Girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirmesine ve patent almasına önem verdiklerini kaydeden Rektör Hotar, "Bu noktada her türlü desteğimizi onlar için seferber ediyoruz. Sonuçta patent, üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisimiz(DETTO) de bu konuda titizlikle çalışıyor. Patent Effect tarafından yayınlanan 2020 raporuna göre ise üniversitemiz, patent portföyünü yüzde 86 oranında arttırarak birinci sırada yer aldı. Bu başarıda emeği geçen girişimcilerimizi ve akademik personelimizi kutluyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya; mensuplarımız ve paydaşlarımızı desteklemeye; ülkemizin kalkınasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu
Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu
Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Patent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patentin 2020'deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi oldu - Son Dakika


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