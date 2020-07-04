Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

- Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

- Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

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SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor. Tepeçınar'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tepeçınar ve Çelik'in cenazesi daha sonra yaşadığı Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen törenle Tepeçınar ve Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutları ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze aracından indirilen Havva Çelik'in kardeşi Turan Topal gözyaşlarına boğuldu. Kardeşinin tabutuna sarılan Turan Topal dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.

Sakarya, Hendek, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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