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GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR - Son Dakika

GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR

25.06.2021 15:14

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde çevre düzenleme ve yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle hasar gören belediye binasında temizlik ve onarıma başlandı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde çevre düzenleme ve yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle hasar gören belediye binasında temizlik ve onarıma başlandı. Yaralananın olmadığı olayda, ara verilen çalışmalara kaldığı yerden devam ediliyor. Beldenin Merkez Mahallesi Muhtarı Sefa Karahasan, 'Bütün önlemler alınmıştı. Ama dozunu ayarlayamadı arkadaşlar. Dozunun üzerinde bir patlama oldu" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydındere beldesinde meydana geldi. Beldede belediye ekipleri tarafından sürdürülen çevre düzenlenme, altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında, çevrede güvenlik önlemleri alınarak dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Ancak patlamanın şiddetiyle yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri, yol kenarındaki tedbir amaçlı boşaltılan belde belediye binasına ve boş haldeki bir eve zarar verdi. Patlama sonrası çatısı yıkılan belediye binasının içi de toprak ve kaya parçalarıyla doldu. Ekipler iş makinesi eşliğinde çevreye savrulan kaya kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlama anı ve sonrası da çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇATISI YIKILAN BELEDİYEDE ONARIM

Olayda çatısı ve duvarları ciddi hasar gören belde belediye binasındaki kayaları temizleyen ekipler, onarım çalışmasına da başladı. Beldede ara verilen çevre düzenlene, altyapı ve yol genişletme çalışmaları bugün kaldığı yerden devam etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla bahse konu alanda ayrıca belde meydanı da yapılacağı belirtildi.

PATLAYICI MİKTARI FAZLA KULLANILDIĞI İDDİASI

Bu arada yamaçta kontrollü patlamada, dinamitlerde yer alan patlayıcı madde miktarının da fazla kullanıldığı öne sürüldü. Olaya tanık olan çevre halkı, böyle sonuç çıkmasını tahmin etmediklerini belirterek, patlatma öncesi uyarılarla evlerini boşalttıkları için de olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçildiğini söylediler.

'DOZUNUN ÜZERİNDE BİR PATLAMA OLDU'

Beldenin Merkez Mahallesi muhtarı Sefa Karahasan, 'Patlatma bilinçli bir şekilde yapıldı. Bütün önlemler alınmıştı. Ama dozunu ayarlayamadı arkadaşlar. Dozunun üzerinde bir patlama oldu. Can kaybımız ve büyük bir maddi hasarımız yok. Burada her şey normale döndü' dedi.

'BU DENLİ OLABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİK'

Patlatma anını cep telefonundan kamera kaydına alan Yusuf Aslan da 'Patlatma yapılacağını bize daha önceden haber verdiler. Köyü boşalttık, hayvanlarımızı da alıp patlatmanın yapılmasını bekledik. Patlatma esnasında büyük bir gürültü koptu ve evler toz bulutu içerisinde kaldı. O anları kamera kaydına aldım. İlk defa görüyordum böyle bir patlatma. Ama patlatmanın şiddetinin bu denli olabileceğini tahmin etmemiştik' diye konuştu.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Patlatma anında yamaçtan kopan kayaların hasar verdiği evin sahibi Akif Demir de 'Ben yazın göçümü de alıp yaylaya gidiyorum. 3 gün önce yani patlatmanın olduğu gün aradılar beni, evin yıkıldı dediler. Geldim evimin içi kayalarla doluydu. Kayaları evin içerisinden çıkartmaya çalışıyorum. Cana geleceğine mala gelsin. Yapacak bir şey yok. Ev yine yapılır' diye konuştu.

GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR
GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR

Aydındere, Bulancak, Patlama, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GİRESUN PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASI ONARILIYOR - Son Dakika


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