Patlayan boru 4 mahalleyi susuz bıraktı

Samsun'un Bafra ilçesinde su borusunun patlaması nedeniyle 4 mahalle susuz kaldı.



Dün gece saat 02.00 sıralarında Cuhacı Petrol Kavşağı'nda bulunan ana boru patladı. Patlayan ana borudan akan sular Alaçam Caddesi'ni göle çevirdi. SASKi ekipleri ana boruya gelen suyu keserek çalışma başlattı. Saat 08.00'de başlayan çalışmalar 9 saattir sürüyor. Arıza nedeniyle İshaklı, Fevzi Çakmak, Altınyaprak ve Emirefendi Mahallelerine su verilemiyor. Kavşakta trafik akışı ise tek şeritten sağlanıyor. Kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan bir midibüs de çalışmaların olduğu yerde meydana gelen çukura düştü. Midibüs bulunduğu yerden çıkartılarak çalışmalar devam etti. - SAMSUN