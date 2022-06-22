Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

22.06.2022 09:57
Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde barut ve gübreden elde ettikleri patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde barut ve gübreden elde ettikleri patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Fatmalı Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. (45) ve B.O. (44) isimli şahısların; F.A. (34) isimli şahsa ait evden yaklaşık olarak 100 metre yukarıdaki orman boşluğunda, yine F.A. ya ait evden elektrik kabloları çekerek, barut ve gübre kullanarak patlatma yapmak suretiyle kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. 3 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan aletler ile 2 adet alan tarama aleti ve 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan gübreye el konuldu.

Nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda Kahramanmaraş İl Jandarma Pamit ekipleri ile kazı alanında patlamaya hazır maddeler çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı Çalınan motosiklet 7 ay sonra bulundu Çalınan motosiklet 7 ay sonra bulundu
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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