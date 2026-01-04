Patnos'ta Karla Mücadele - Son Dakika
Patnos'ta Karla Mücadele

04.01.2026 15:40
Patnos'ta yoğun kar yağışı yolları kapattı, ekipler ulaşımı sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Süphan Dağı eteklerinde bulunan köy yollarını ulaşıma kapattı. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşam olumsuz etkilenirken, Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makineleriyle gece gündüz demeden yol açma çalışmalarına devam ediyor. Tipi ve sert rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlük yaşayan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması, acil sağlık ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, Süphan Dağı eteklerinde bulunan köylerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini ve önceliğin ulaşımın tamamen kesildiği köylere verildiğini ifade etti. Ekiplerin, hava şartlarının elverdiği ölçüde tüm kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediği bildirildi.

Öte yandan vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Patnos'ta kış şartlarının ağır geçtiği bu günlerde, Özel İdare ekiplerinin özverili çalışması takdir topluyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Patnos, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

