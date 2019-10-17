Son Dakika Haberleri: Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü
BBC
Son Dakika Dünya Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

1 saat önce

27 yaşındaki Amerikalı profesyonel boksör Patrick Day, Chicago'da Cumartesi gecesi Charles Conwell'e nakavtla yenildiği maçtan dört gün sonra hayatını kaybetti.

Charles Conwell'le çıktığı maçın 10'uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Patrick Day, komaya girmişti. Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor" dedi.

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için "İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

Day, profesyonel olmadan önce pek çok madalya kazanmıştı. 2012'de iki ülke şampiyonluğuyla New York Golden Gloves şampiyonluğu elde etmiş ve Olimpiyat takımı yedeklerine girmişti.

2013'te profesyonel oldu. 2017'de Dünya Boks Konseyi Amerika Kıtası şampiyonluğunu, 2019'da da Uluslararası Boks Federasyonu'nun Kıtalararası Boks şampiyonluğunu elde etti.

Day, iki kuruluşun da en iyi 10 boksör sıralamasında yer alıyordu.

Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü
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Amerika Birleşik Devletleri, Spor, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:08 
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YORUMLAR (10)
  • Zamanın Galdyatörleri, onlar birbirini öldürürken : Menajeri Lou DiBella "Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi" Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sinan: horoz dövüşü için seferber olununyor insanlar birbirine vurunca spor oluyor yahu ne saçma bir olgu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • fazla anlamam: şimdiki boks maçlarını 2 veya 3 asır sonra seyredenler ne kadar vahşi yaşantımızın olduğunu tarih kitaplarına yazacaklar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • dünyanın sonu: dünyanın birkaç asırlık ömrü kalmayacak zaten bu gidişle şimdiden yazmaya başlamak lazım ancak yetişir 0 0 Yayından Kaldır
  • sade fikir: bu adı spor gerçekte şiddetin ta kendisi olan boksun her çeşidi kesinlikle yasaklanmalıdır Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır


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