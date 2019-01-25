Paü Kalp Ameliyatından Çıkamayan Akademisyen İçin Ağladı
2 saat önce
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Kemal Daşçıoğlu (46) geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti.
Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Kemal Daşçıoğlu (46) geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti.
Daşçoğlu için PAÜ Rektörlüğü tarafından Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen cenaze törenine merhum Daşçıoğlu'nun ailesi başta olmak üzere PAÜ yönetimi, çalışma arkadaşları, çok sayıda akademisyen ve idari personel ile birlikte öğrencileri katıldı. Törende konuşma yapan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru PAÜ'nün acı kaybı için şunları dile getirdi: "Kemal Hocamız çok iyi bir öğretmendi. Türkiye
'nin dört bir yanına yetiştirdiği öğretmenler ile birçok insanın hayatına dokundu. İyi öğrenciler yetiştirdi. Bizim için de iyi bir mesai arkadaşıydı ama takdiriilahi bu gidişi hepimizi üzdü. Ben kendisini gülümseyen çocuksu yüzüyle hatırlayacağım. İyi ki hayatımıza dokundu ve hayatımızın bir parçası oldu. Toprağı bol olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm Pamukkale Üniversitesi camiasına baş sağlığı diliyorum"
Tören sonunda Dr. Öğr. Üyesi Kemal Daşçıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Merkez
Yerleşkesinde yer alan Müftü Ahmet Hulusi
Efendi Camiisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri ve çalışma arkadaşları tarafından memleketi Çal Ortaköy
Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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