Paul Auster: ABD demokrasisi tehlike altında - Son Dakika
BBC

Paul Auster: ABD demokrasisi tehlike altında

ABD'li ünlü yazar Paul Auster, ülkesinin Trump yönetimi altında otoriter bir devlet haline geldiğini söylüyor ve ülkenin demokrasi açısından kritik ve tehlikeli bir noktada olduğunu düşünüyor.

Paul Auster: ABD demokrasisi tehlike altında, System.String[]

ABD'li ünlü yazar Paul Auster, ülkesinin yeniden başkan seçilmek için kampanya yürüten Donald Trump'ı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye bölündüğünü ve demokrasinin geleceği açısından "çok kritik ve tehlikeli" bir noktaya geldiğini söyledi.

Yazar eşi Siri Hustvedt ile birlikte yaşadığı Brooklyn'den BBC'nin İspanyolca yayını Mundo'ya misafir olan Auster "Böyle bir dört yıl daha yaşarsak geriye hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey. Otoriter bir devlet haline geldik" diye konuştu.

New York Üçlemesi, Ay Sarayı, Şans Müziği, Son Şeyler ülkesinde, Yükseklik Korkusu, 4321 de dahil çoğu eseri Türkçe de yayımlanan yazar, Donald Trump'ın başkanlığını Amerikan demokrasisine yönelik bir tehdit olarak görüyor ve ona karşı aktif bir şekilde kampanya yürütüyor.

İşte Auster ile BBC Mundo'nun yaptığı söyleşiden bazı bölümler:

BBC: Kitaplarınızda New York hep hissedilir. Şu an salgının ağır darbe vurduğu şehri nasıl görüyorsunuz, sizin için değişen ne oldu?

P. A: New York, uzun tarihinde çok badire atlatmış. Salgınlar, her türlü felaket yaşanmış: İç savaş, isyanlar, katliamlar, 11 Eylül saldırıları, 1918'deki grip salgını. Şu anda kent yine böyle çok zorlu bir zamandan geçiyor. Bir ara dünyada koronavirüsün en kötü yayıldığı yer oldu. Ama sanırım ülkenin başka bölgelerinden daha iyi baş ettik. Şimdi şehir yavaş yavaş kendine geliyor.

Asıl problem başkanın kim olduğu ve partisindeki insanların, ulusal bir politikası olmadan ulusal bir olağanüstü halin üstesinden gelmesi için onu desteklemesi.

Şu ana kadar ölen 170 binden fazla insan ve milyonlarca yeni vaka umurunda değil. Bu olacak iş değil.

Ülke olarak öyle bölündük ki birbirimize nefret duyuyoruz. Trump'ı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye bölünmüş gibiyiz.

Seçim de yaklaşıyor. Bu kadar belirsizlik içinde kim bilir ne olacak? Şehrimin durumundan çok bunun için kaygılanıyorum.





BBC: Salgının New York açısından 11 Eylül saldırılarından daha etkili olduğunu söyleyebilir misiniz?

P. A: Kesinlikle!

11 Eylül bir gündü ve bir ay içinde kendimizi toparladık ve bir daha tekrarlanmadı.

Ama her gün 11 Eylül haline gelince başınız dertte demektir. Burada olan oydu.

Nisan ayında bir ara New York'ta her gün 700 ila 900 insan ölüyordu. Bu çok büyük bir sayı.

Vaka sayısı konusunda açıklanan rakamlar gerçeğin çok altında.

BBC: Kitaplarınızda şanstan, tesadüflerden bahsediyorsunuz. Hatta bazen kontrolü bizde olmayan bir rulet oyununun içindeymişiz hissini geçirmek ister gibisinizdir.

P. A: Yıllar boyunca hep şunu söylemeye çalıştım. Herkese her şey her an olabilir.

Bir kez bu düşünceye alıştığımızda beklenmedik şeyleri karşılamaya da daha hazırlıklı oluruz. İnsan ruhunda istikrar ve netlik arayan bir şey var ve bu yüzden çoğu insan daha önce yaşanmamış ve sıradışı şeyler olduğunda fena halde dağılıyor.

Aslında aklımızı kullanıp gerekenleri yapsak, durumla baş edebiliriz. Fakat birçok insan gerçekler karşısında inkar içerisinde, bilimin ortaya koyduğu gerçeklere inanmayı bile reddediyorlar.

Eğer bilim insanlarına inanmıyorsanız ama çamaşır suyu içmenin ya da Trump'ın son altı ay içerisinde önerdiği diğer çılgın şeylerin sizi iyileştireceğine inanıyorsanız, o zaman bir ülke dolusu deli var demektir.

Ülkenin yarısı maske takmayı istemiyor. Özgürlüklerinin ihlali olduğunu düşünüyorlar. Hangi özgürlük? Ölme özgürlüğü mü? Bunu anlayamıyorum.

Bir toplumda yaşıyoruz, birbirimize ihtiyacımız var. İnsanlar nasıl olur da bir şekilde etraflarında olan bitenin onları etkilemeyeceğine inanacak kadar bencil ve düşüncesiz olabilirler? İşte bu da buraya egemen olan siyasi çılgınlığın bir parçası.





BBC: Amerika şu anda büyük çalkantılar yaşayan bir ülke: Salgın, ırkçılık karşıtı gösteriler, tarihi boyutlarda ekonomik küçülme ve Trump'ın başkanlığı. Bütün bunlar sizce yazar ve aydınların toplumdaki rolünü değiştiren şeyler mi?

P. A: Elbette! Siri (eşi) ve ben şu anda, "Trump'a karşı yazarlar" adıyla oluşturduğumuz grubun parçasıyız.

Amacımız, sandığa gitmemeyi düşünen gençlerin fikrini değiştirip, oy vermeye ikna etmek.

Yazar olup olmamak önemli değil, görevimiz, Trump'ın yeniden seçilmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmak.

3 Kasım'dan sonra postayla yollanan oyların sayımı beklenirken Amerikan tarihinde İç Savaş'tan bu yana gördüğümüz en tehlikeli ve kaotik bir iki ay yaşanacak.

En korkunç ihtimallerden en az kötü olanlara kadar onlarca olası farklı senaryo aklıma geldi ama bu dönemde iyi bir şey olmayacak.

Trump'a gelince, eğer yenilirse, işlediği suçlardan dolayı yıllarca mahkemelerle uğraşacak.

Federal suçlar değil ama New York eyaletinde işlediği vergi kaçırma, sahtekarlık ve benzeri suçlardan hapse bile gitmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla umarsızca iktidara sarılmaya çalışacak ve kaybetmemek için her şeyi, her şeyi yapacak.

BBC: Amerikan demokrasisinin tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz?

P. A: Kesinlikle tehlikede! Son dört yıl boyunca Trump ve Cumhuriyetçi yönetim, sistematik bir şekilde Amerikan hükümetini parçaladı. Ülkenin yönetiminde rolü olan her bir kurum paramparça edildi.

Çevre Koruma Kurumu, bütün yasa ve kuralları tersine çevirdi, dolayısıyla şu anda çevreyi kirletme hükümet tarafından teşvik ediliyor.

Devlet okullarının gerekliliğine inanmayan bir eğitim bakanımız var.





Çalışma Bakanlığımız hukukun sınırlarını aşıp Trump yönetimi ve Cumhuriyetçilerin maşası haline geldi.

Bunlar daha önce Amerika'da olmuş şeyler değil. Dolayısıyla evet, demokrasi tehdit altında.

Trump sandığa gidilmesini engellemeye çalışıyor. En güçlü olması gereken bir zamanda posta hizmetlerini etkisiz hale getiriyor, bu yüzden postayla yollanan oylar gecikecek ve sayılmayacak.

Bu şekilde dört yıl daha geçirirsek geriye hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey.

Otoriter bir ülke haline geldik. Bundan dört yıl önce kimse bunu hayal edemezdi. Ama çok hızlı bir şekilde oraya gidiyoruz.

Buna rağmen siyaset ve hukuk uzmanları yargı ve Kongre gibi ABD kurumlarının halA işlevlerini yerine getirdiğini söylüyor.

Hayır! Çalışıyorlar ama iyi çalışmıyorlar.

Bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar çok şeyi tahrip edebilmiş olmak inanılmaz bir başarı.

Bu kadar iç karartıcı bir tablo çiziyor olmaktan dolayı özür dilerim fakat şu anda ne kadar kritik ve tehlikeli bir noktada olduğumuzu ne kadar vurgulasam az gelir.

Böyle bir şeyi ömrümde ilk kez yaşıyorum ve düşünün gençliği 1960'larda geçmiş biriyim.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Paul Auster, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 06:57

Son Dakika Dünya Paul Auster: ABD demokrasisi tehlike altında - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Başkentteki büyük rüşvet operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı! Firariler aranıyor Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı Balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor Rusya'nın koronavirüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak Kütahyalı çiftçi, 1,5 kilogram ağırlığında domates yetiştirdi Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı Can suyunu bidonlarla sırtında taşıdığı zeytinliği yangında kül oldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Erdoğan'ın katıldığı toplantı için korona testi yaptıran belediye başkanı pozitif çıktı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Beşiktaş Douglas ve Isimat-Mirin kadro dışı bırakıldı
11 yaşındaki kız çocuğu izlediği belgeselden etkilendi, Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı 11 yaşındaki kız çocuğu izlediği belgeselden etkilendi, Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı         
11:13
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! Bir personel hayatını kaybetti Son Dakika: TBMM'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! Bir personel hayatını kaybetti         
11:13
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak, kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak, kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi         
10:22
Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak         
10:13
3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim 3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim         
10:00
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum         
09:23
Muğla'nın en 'çekici' gelin arabası Muğla'nın en 'çekici' gelin arabası         
09:18
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi         
08:31
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı         
20:23
Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi         
19:50
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu         
19:23
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 13:32:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paul Auster: ABD demokrasisi tehlike altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei