Son Dakika Haberleri: Payasspor'da hazırlıklar sürüyor
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Payasspor'da hazırlıklar sürüyor

56 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, Bolu Termal Oteli Tesisleri'nde Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Payasspor'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, Bolu Termal Oteli Tesisleri'nde Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Sabah yapılan antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması yapan mavi beyazlıların akşam antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yarı sahada oynanan maçın ardından ise gruplar halinde yüksek tempoda aerobik koşu yapıldı akşam antrenmanı stretching ile sona erdi.

Bu arada, Kulüp Başkanı Mehmet Arslan Moral, yönetim kurulu üyesi Mustafa Akyol ile birlikte takımı ziyaret etti. Teknik Direktör Cem Cambazdan bilgi alan Başkan Arslan daha sonra antrenmanı izledi ve antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu. - HATAY
Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Cem, Termal, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
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