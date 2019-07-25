Payasspor'da hazırlıklar sürüyor
56 dakika önce
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, Bolu Termal Oteli Tesisleri'nde Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, Bolu Termal
Oteli Tesisleri'nde Teknik Direktörü İsmail Cem
Cambaz yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah
yapılan antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması yapan mavi beyazlıların akşam antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yarı sahada oynanan maçın ardından ise gruplar halinde yüksek tempoda aerobik koşu yapıldı akşam antrenmanı stretching ile sona erdi.
Bu arada, Kulüp Başkanı Mehmet Arslan
Moral, yönetim kurulu üyesi Mustafa Akyol
ile birlikte takımı ziyaret etti. Teknik Direktör Cem Cambazdan bilgi alan Başkan Arslan daha sonra antrenmanı izledi ve antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu. - HATAY
Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaştı 24 yaşındaki futbolcu Hakan Sandıkçı evinde ölü bulundu Beşiktaş, Douglas transferini bitirdi Hocası Emre Mor'u idmanda kenara çekti! İspanyollar eleştirdi