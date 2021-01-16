Payitaht Abdülhamid dizisine flaş transfer!

TRT 1'in sevilen dönem dizisinin 5. sezonunda 135. bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak olan Erkekli, Payitaht'a dünyaca ünlü bir banker olan Ernest Cassel karakteri ile geliyor.

İngiliz Kralı'nın yakın dostu Alman maliyesinin danışmanı olan Cassel, daha önce Mısır'da görev yapmış, kendi şirketleri adına bir sömürü sistemi kurmuştur. Şimdi Sultan Abdülhamid'in karşısına yatırımcı olarak gelecektir. Osmanlı'nın yeni bir mali düzenle yıkılabileceğini düşünür. Bu yüzden de müttefikler edinecektir. Karizmatik, son derece şık ve dünya siyasetine hakim birikimli bir karakter olarak izleyeceğimiz Altan Erkekli, bu Cuma 135. bölümüyle yayınlanacak Payitaht Abdülhamid dizisinde ekrana gelecek.



