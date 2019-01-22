Payitaht Abdulhamid Dizisine Yeni Karakter

Daha önce Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçen Doğu Aytun İtalyan Enzo karakteri ile diziye dahil oldu.

Uzun yıllar Amerika'da yaşayan ve oyunculuk eğitimi alan Doğu Aytun Türkiye'ye döner dönmez film ve dizi çalışmalarına başladı.Payitaht Abdulhamid dizisine 67. Bölümde İtalyan Enzo karakteri ile dahil olan Doğu Aytun oyunculuğu ile göz doldurdu.