Payitaht Abdulhamid Dizisine Yeni Karakter
1 saat önce
TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid dizisine yeni oyuncu dahil oldu.
Daha önce Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçen Doğu Aytun İtalyan Enzo karakteri ile diziye dahil oldu.
Uzun yıllar Amerika'da yaşayan ve oyunculuk eğitimi alan Doğu Aytun Türkiye'ye döner dönmez film ve dizi çalışmalarına başladı.Payitaht Abdulhamid dizisine 67. Bölümde İtalyan Enzo karakteri ile dahil olan Doğu Aytun oyunculuğu ile göz doldurdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: Bültenler
2019 Oscar Adayları Açıklandı!
Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi
Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti