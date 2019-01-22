Son Dakika Haberleri: Payitaht Abdulhamid Dizisine Yeni Karakter

Payitaht Abdulhamid Dizisine Yeni Karakter

1 saat önce

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid dizisine yeni oyuncu dahil oldu.

Payitaht Abdulhamid Dizisine Yeni Karakter, System.String[]

Daha önce Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçen Doğu Aytun İtalyan Enzo karakteri ile diziye dahil oldu.

Uzun yıllar Amerika'da yaşayan ve oyunculuk eğitimi alan Doğu Aytun Türkiye'ye döner dönmez film ve dizi çalışmalarına başladı.Payitaht Abdulhamid dizisine 67. Bölümde İtalyan Enzo karakteri ile dahil olan Doğu Aytun oyunculuğu ile göz doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: Bültenler

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