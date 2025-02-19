Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı - Son Dakika
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Turizm

Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

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Türkiye'ye gelen turist çift, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen İstanbul için ''Yeni favori şehrimiz'' şeklinde paylaşımları yaptı. Yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle kendilerini kayda alan çiftin paylaşımları sosyal medyada viral oldu.

19.02.2025 16:37
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Türkiye'ye gelen turist çift, İstanbul'a hayran kaldıklarını belirterek sosyal medyada "Yeni favori şehrimiz İstanbul" paylaşımında bulundu. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve eşsiz manzaralarıyla turistleri büyüleyen megakent, Ayasofya, Kapalıçarşı, Boğaz ve Galata Kulesi gibi ikonik noktalarıyla büyük ilgi görüyor.

Paylaşımlar bomba! Türkiye\'ye gelen turist çift İstanbul\'a hayran kaldı

Kültür Sanat, İstanbul, Türkiye, turist, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Sagdic:
    şuraya bak elin adamı in verdiği puana seviniyoruz. keşke bizler de gidip onların ülkesini puanlasak 61 35 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kaziklamazlar insallah gecen seneden ders cikarmilardir esnaflarda taksicilerde ve onlemini almayan bakanlik ve belediyelerde bir bardak suyu 1200 tlu satmazlar özür enflasyon var 2.000 tl te satmazlar umarim 59 5 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Düzmece bence.Kimi kandırıyorlar.Kapcik ağizlilar 23 24 Yanıtla
  • ayşe onat:
    yeni ajanlar 16 17 Yanıtla
  • İbrahimm Bas:
    dalga geçip ironi yapıyorlar bizim basında balıklama atlamış hemen 24 6 Yanıtla
  • Kemsl:
    bizim kekolar paralarını çırpmaz umarım. 24 5 Yanıtla
  • k K:
    geldiklerine bin bir pisman olarak geri giderler nedenmi?. hak hukuk yok sahtekarlik esnaflarin ve taksicilerin genelinde var.onlarin namusuna gozdikecek capillary var. hayat ikahmet etikleri ulkede daha pahali... 24 2 Yanıtla
  • Apple User:
    aman cebinize dikkat edin hele taksiye binerken 23 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    COME TO BEŞİKTAŞ 5 6 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Yalan yalan billahi yalan böyle şarkı mı türkü mu vardi 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı - Son Dakika
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