Türkiye'ye gelen turist çift, İstanbul'a hayran kaldıklarını belirterek sosyal medyada "Yeni favori şehrimiz İstanbul" paylaşımında bulundu. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve eşsiz manzaralarıyla turistleri büyüleyen megakent, Ayasofya, Kapalıçarşı, Boğaz ve Galata Kulesi gibi ikonik noktalarıyla büyük ilgi görüyor.
Son Dakika › Turizm › Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı - Son Dakika
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