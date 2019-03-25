Pazar Arabası Dağıtımı İzdihama Dönüştü

Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı başkan adayı Mustafa Çay, semt pazarındaki vatandaşlara hediye etmek istediği pazar arabası dağıtımı yoğun ilgi nedeniyle izdihama dönüştü.

Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı başkan adayı Mustafa Çay, semt pazarındaki vatandaşlara hediye etmek istediği pazar arabası dağıtımı yoğun ilgi nedeniyle izdihama dönüştü.



Belediye Başkanı Mustafa Çay ilçe de haftada iki kez kurulan halk pazarını ziyaret ederek bun adet pazar arabası dağıttı. Dağıtım sırasında yoğun ilgi bir anda izdihama dönüştü. Mustafa Çay, vatandaşlara pazar arabalarını güçlükle dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, Doğru bir iş yaptığımızı, ihtiyaç olan bir şeyi tamamladığımızı gördüm. Seçim arifesinde böyle bir şey yapmış gibi olduk ama inşallah seçimden sonrada eksik kalan hemşerilerimizin arabalarını tamamlamanın artık sorumluluk ve görevimiz olduğunu hissettim. İnşallah halkımızın daha huzurlu, daha sağlıklı alışveriş yapmasını sağlayacak bir ambiyansı Pozantı Belediye Başkanlığı olarak ortaya koyacağız dedi. - Pozantı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu

Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi