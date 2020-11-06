Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

06.11.2020 09:15
Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da pazarda ürünlerini sattıktan sonra Aksu'ya gitmek üzere yola çıkan sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, savruldu.

Antalya'da pazarda ürünlerini sattıktan sonra Aksu'ya gitmek üzere yola çıkan sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, savruldu. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan kadın ise hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki bir pazarda ürünlerini sattıktan sonra Aksu istikametine seyir halinde olan Zafer Şener'in kullandığı 07 FMD 56 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp savruldu. Savrulan araç yolun kenarında kaldırıma çarptıktan sonra ters istikamete dönerek durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Servisine ihbar etti. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Zafer Şener'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, minibüste yolcu olarak bulunan yeğeni Ayşe Şener'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki trafikte uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisi ise 3 şeritli yolu 2 şeride düşürerek, trafik akışını sağladı. - ANTALYA

Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Zafer Şener, Antalya, Aksu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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