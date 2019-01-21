Son Dakika Haberleri: Pazar Filesi Kadınların Gelir Kaynağı Oldu

Pazar Filesi Kadınların Gelir Kaynağı Oldu

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta pazar filesi ören kadınlar, el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Pazar Filesi Kadınların Gelir Kaynağı Oldu, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta pazar filesi ören kadınlar, el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Naylon poşetlerin marketlerde ücretli olması pazar filesine olan talebi artırdı. Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de fileye artan talebi göz önünde bulundurarak el örgü pazar filesi kursu açtı. Yaklaşık 40 kadının katıldığı kursta hazırlanan pazar fileleri gelen siparişlere göre satılıyor, kadınlar da ev bütçelerine ek gelir sağlıyor.

Kadınlar haftanın 5 günü kursta pazar filesi örüyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne de ilk file siparişi de Demirci Belediyesi verdi. Belediye, pazar filesini ilçe sakinlerine dağıtacak.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poşetlerin ücretli olmasından sonra pazar filesi örme kursu açtıklarını hatırlattı.

Açtıkları kurslarla kadınlara destek olmaya çalıştıklarına dikkati çeken Çetinkaya, "Burada yapılan el örgü fileler halka dağıtılacak. Kadın kursiyerlerimiz burada ördükleri fileden gelir elde ederek, ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Hedefimiz bu talebi daha da arttırarak üretimi sürdürmek." diye konuştu.

Kursiyerlerden Fadime Eren de file örmekten büyük keyif aldığını dile getirerek, elde ettikleri gelirle evlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:11 Kaynak: AA

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