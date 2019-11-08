Son Dakika Haberleri: Pazar tezgahında unutulan para dolu çantayı sahibine verdi
Son Dakika Güncel Pazar tezgahında unutulan para dolu çantayı sahibine verdi

Pazar tezgahında unutulan para dolu çantayı sahibine verdi

7 saat önce

Tekirdağ'da pazar tezgahında unutulan içi para dolu çantayı sahibine ulaştıran pazarcı Şenol Erol Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Pazar tezgahında unutulan para dolu çantayı sahibine verdi, System.String[]

Tekirdağ'da pazar tezgahında unutulan içi para dolu çantayı sahibine ulaştıran pazarcı Şenol Erol Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.


Pazarda unutulan içi para dolu çantayı vatandaşa ulaştıran pazarcı Şenol Erol'a teşekkür belgesi verildi. Şenol'a belgesini veren Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, "Perşembe pazarında bir vatandaşın tezgahta kaybolan çantasını bulup görevlilere teslim eden esnaf Şenol Erol'a Başkanımız Cüneyt Yüksel'in selamlarını ve teşekkürlerini ilettik ve kendisine teşekkür belgesini sunduk" dedi. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:01:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazar tezgahında unutulan para dolu çantayı sahibine verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]