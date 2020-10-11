Pazar yerindeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Pazar yerindeki yangın büyümeden söndürüldü

11.10.2020 00:57
Pazar yerindeki yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kapalı Pazaryeri'nde meydana gelen yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kapalı Pazaryeri'nde meydana gelen yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Yangın, Kdz.Ereğli İlçe merkezindeki Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük çocukların ateş ile oyun oynadığı esnada yangın çıktı. Dumanları fark eden esnaflar yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Pazar yeri esnaflarından Fevzi Danışmaz, dumanları fark edince yangına müdahale ettiklerini söyledi. Danışmaz yangınla ilgili olarak gazetecilere şu şekilde konuştu: "Arka tarafta oturuyorduk çay içiyorduk. Alevlendiğini gördük buranın. Alevlendiği içinde esnaf arkadaşlarımızla birlikte geldik müdahale ettik. Belediye'den arkadaşlar geldi. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar polis memurları geldi. Hep beraber çabaladık ve söndürdük. Allaha şükür olsun ki hiçbir zayiatımız yok. Neden çıktığına dair hiçbir bilgimiz yok."

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise olayın yaşandığı yere gelerek, iş yerleri zarar gören esnaflara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Pazaryeri, Yangın, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazar yerindeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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