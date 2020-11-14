Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması - Son Dakika

Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması

14.11.2020 14:40

Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması Samsun İlkadım Belediyesi ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında satış yapan esnafın Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar kodunu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin veriyor.

Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında satış yapan esnafın Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar kodunu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin veriyor.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, yurt geneli ve ilçe bazında uygulanan korona virüsü önlemlerine ek olarak tüm esnafa HES kodunun alınmasına yönelik uygulama başlattı. Çalışmalar kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, pazaryerlerinde tezgah açan esnafın da HES kodu sorgulaması zabıta ekiplerince yapılmaya başlandı. Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve fiziksel mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazar yerlerinde denetim yapan İlkadım Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın HES kodlarını sorgulattı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve E-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Ayrıca gün boyunca anonslar yapılarak kurallara uyulması belirtilirken esnaftan da maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istendi. HES kodu olmayan ya da sorgulamada sakıncalı görünenlerin ise satış yapmasına izin verilmedi.

"Riskli vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi"

Özellikle ilçeye dışarıdan gelen pazarcı ve ilçede kurulan semt pazarı esnafına yönelik uygulamanın ilk gününde, pazarda satış yapmaya gelen takipli bir esnaf tespit edilerek karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi. Zabıta ekipleri, ilçede kurulan ve çevre yerleşim birimlerinden de çok sayıda vatandaşın alışverişe geldiği semt pazarlarında denetime erken saatlerde başladı. Denetimlerde hem esnaf hem alışveriş yapanlar maske ve fiziksel mesafe konularında uyarıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarda, yoğunluğun yaşanmaya başlandığı saat 12.00'den sonra pazar yerine girmemeleri ve alışverişlerini daha erken saatlerde yapmaları konusunda bilgilendirildi. 85 yaşında olduğu belirlenen bir vatandaşın pazara girmesine ise izin verilmedi.

"Tek tek sorgulanıyor"

Son haftalarda vakalardaki artışa bağlı olarak önlemleri yoğunlaştırdıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda zabıta ekiplerimiz pazar yerlerimizde denetimlere başladı. Zabıtalarımız esnafımıza bu konu ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıyor ve HES kodu sorgulamalarını tek tek yapıyor. Kodu göstermeyen ya da durumu riskli çıkanların, pazar yerlerinde satış yapmasına izin verilmiyor" dedi.

Pazar esnafı da HES Kodu uygulamasını doğru bulduklarını ve salgınla mücadele için tedbirlere herkes tarafından uyulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması - Son Dakika


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